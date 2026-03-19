Tek Şarjla 169 Kilometre! Yeni Aventon Current ADV Elektrikli Dağ Bisikleti Tanıtıldı

Arazi sürüşlerini daha konforlu hale getirmeyi planlayan Aventon, yeni tam süspansiyonlu elektrikli dağ bisikleti Current ADV modelini tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken elektrikli bisiklet, gelişmiş teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

Current ADV Elektrikli Bisikletin Özellikleri Neler?

Tasarımıyla dikkat çeken Current ADV, gücünü markanın kendi üretimi olan Ultro X isimli ortadan motordan alıyor. Standart kullanımda 110 Nm tork ve 770W güç üreten bu motor, Boost moduna geçildiğinde torku 120 Nm seviyesine ve motor gücünü 850W'a kadar çıkararak zorlu tırmanışlarda sürücüye büyük bir kolaylık sağlıyor.

Üstelik motorun sunduğu akıllı sürüş modları, arazi deneyimini daha da zenginleştiriyor. Pedalı bıraktıktan sonra kısa bir süre daha ivme sağlayan Overrun ve motor gücünü otomatik ayarlayan Auto Assist modları sürüşü oldukça kolaylaştırıyor.

Current ADV Elektrikli Bisiklette, bu yüksek motor gücünü karşılamak için 800Wh kapasiteli bir batarya kullanılmış. Aventon'un verilerine göre bu devasa batarya, tek şarjla 169 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkanı sunarken, yaklaşık 6 saatte şarj edilebiliyor.

Elektrikli bisikletin sürüş konforu ve dayanıklılık tarafına baktığımızda da önemli özellikler karşımıza çıkıyor. Bisikletin gövdesi IPX6, kritik öneme sahip motor bölümü ise IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor.

Şirket, bu yeni modelinde zorlu arazi şartlarındaki sarsıntıları en aza indirmek içinse RockShox süspansiyon sistemi kullanmış. Bisikletin önünde 150 mm Psylo Gold maşa, arkada ise 140 mm esneme payı sunan amortisör bulunuyor.

Şirket, Current ADV'nin lastik seçiminde de Maxxis kalitesine yer vermiş. Bisikletin ön tekerinde Maxxis Minion DHF, arka tekerde ise DHR II Tubeless model lastikler kullanılarak engel aşma yeteneği artırılmış. Elektrikli bisiklete, engelleri aşarken ve dik inişler yaparken sürücünün ağırlık merkezini anında ayarlayabilmesi için XFusion Manic hareketli sele borusu da eklenerek, kontrol hissiyatı artırılmış.

Kontrol ve güvenlikten bahsetmişken, elektrikli bisikletin 12 vitesli SRAM Eagle 70 şanzımana, önde ve arkada 200 mm rotorlar bulunan SRAM hidrolik disk frenlere sahip olduğunu da belirtelim.

Current ADV'nin tüm bu üst düzey donanımı taşıyan ise 6061 alüminyum şasi. Yaklaşık 25.4 kg ağırlığındaki bu şasi, toplam 136 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Tüm bunlara ek olarak bisikletin diğer özellikleri arasında, 4G bağlantısı, GPS takibi, alarm sistemi, ve özelleştirilebilir dokunmatik ekran bulunuyor.

Current ADV Elektrikli Bisiklet Türkiye'ye Gelecek mi?

Aventon firmasının şu anda ülkemizde satışa sunulan herhangi bir modeli bulunmuyor. Bu sebeple, Current ADV Elektrikli Bisikletin de maalesef Türkiye'de satışa sunulacağını düşünmüyoruz.

Current ADV Elektrikli Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

Current ADV Elektrikli bisiklet 4.600 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 203 bin 862 TL'ye tekabül ediyor. Eğer ürünü yurt dışından getirtmek isterseniz, gümrük, ÖTV ve KDV vergileriyle fiyatın daha da yükseleceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Current ADV, kağıt üzerinde oldukça iddialı teknik özelliklere sahip. Özellikle 800Wh'lik bataryası dağ sürüşlerinde şarjım biter mi korkusunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca 120 Nm torka ve 169 kilometrelik menzile sahip olması elektrikli bisikletin dikkat çeken diğer özellikleri. Aventon'un elektrikli bisikletleri her ne kadar ülkemizde satılmasa da Current ADV'nin fiyatı, küresel pazarda satılan benzer özelliklere sahip diğer elektrikli bisikletlere göre rekabetçi bir konuma sahip.