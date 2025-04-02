Avrupa Birliği, Otomobil Markalarına Ceza Yağdırdı: İşte Sebebi!

Son dönemde teknoloji markalarına uyguladığı para cezaları ve yaptırımlarla sıkça gündeme gelen Avrupa Birliği, bu sefer de gözünü otomotiv devlerine kestirdi. Birliğe bağlı rekabet kurumu, çok sayıda otomobil markasına adeta ceza yağdırdı.

Aktarılanlara göre, Volkswagen ve Stellantis gibi büyük isimlerin de dahil olduğu 15 otomobil üreticisi, rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle yüz milyonlarca euro para cezasına çarptırıldı.

15 Otomobil Markasına 458 Milyon Euro Para Cezası

Avrupa Birliği Rekabet Kurumu, konu hakkında yaptığı açıklamada Avrupa merkezli 15 otomobil üreticisi ile Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’ne (ACEA), araç geri dönüşümüne yönelik rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 458 milyon euro para cezası uygulanacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu’nun 2021’de otomobil üreticilerine yönelik düzenlediği baskınlar sonrası yürütülen soruşturmanın sonucunda alınan kararın, bahsi geçen otomobil firmalarının 2002 ile Eylül 2017 tarihleri arasında araba hurdalıkları için kartel oluşturması ve araç geri dönüşüm sürecinde rekabeti sınırlamak amacıyla gizli anlaşmalara imza atması gerekçesiyle alındığı belirtiliyor.

Olayın perde arkasına inecek olursak, Avrupa Birliği mevzuatına göre otomobil üreticiler, kullanım ömrünü tamamlamış araçları geri dönüşüme tabi tutmak ve bu süreçle ilgili maliyetleri karşılamakla yükümlü. Bu sayede araç sahipleri, hurdaya ayrılan araçlarını ücretsiz olarak geri dönüşüm tesislerine teslim edebiliyor.

Ancak soruşturmada adı geçen 15 otomobil üreticisi ve ACEA'nın, geri dönüşüm süreçlerine dair bazı bilgileri gizlemek ve tüketicilere daha çevre dostu seçenekler sunulmasını engellemek amacıyla ortak hareket ettiği bildiriliyor.

Soruşturma kapsamında en çok ihlale imza atan Volkswagen’e 127,69 milyon euro para cezası kesilirken, Stellantis 99,5 milyon euro, Renault-Nissan 81,46 milyon euro, Ford ise 41,46 milyon euro ceza aldı. Bunun yanında Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, GM, Suzuki ve Volvo da söz konusu markalara kıyasla az da olsa para cezası ve çeşitli yaptırımlara tabi tutuldu.

Mercedes, Davada İtirafcı Olduğu İçin Para Cezasından Kurtuldu

Aktarılanlara göre, para cezasına çarptırılan 15 otomobil markasıyla benzer faaliyetler yürüttüğü belirtilen Mercedes ise kartel oluşumuna dair bilgileri Avrupa Birliği yetkililerine bildirdiği için ceza almaktan kurtuldu.

Bununla birlikte soruşturmaya konu olan tüm otomobil üreticileri, yöneltilen suçlamaları kabul ederek AB rekabet otoriteleriyle iş birliği yaptığı ve bu iş birliği kapsamında, her bir markanın aldıkları cezadan yüzde 10 oranında indirim hakkı kazandığı da ifade ediliyor.

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