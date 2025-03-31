Mercedes, On Binlerce Aracını Fabrikalara Geri Çağırdı: Yangın Riski Var!

Günümüzde pek çok otomobil markasının, piyasa sürdüğü araçlarda toplu bir sorun tespit ettiğinde onları geri çağırdığına şahit oluyoruz. Son olarak Mercedes de benzer bir karara imza attı. Alman otomotiv devi yaklaşık olarak 12 bin aracını onarmak adına fabrikalarına geri çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre, duyurulan geri çağırma işlemi, şirketin Çin pazarında sattığı elektrikli SUV modellerinden EQA ve EQB'yi kapsıyor. Araçlardaki sorunun yangın riski taşıdığı belirtiliyor.

Mercedes, Çin'deki 12 Bin Elektrikli Aracını Onaracak

Çin’deki pazar düzenleyici kurumların Mercedes için hazırladığı yeni bir rapor sonrasında başlatılan yeni geri çağırma işlemi, bataryasında sorun tespit edilen EQA ve EQB isimli elektrikli araç modellerini kapsıyor. 1 Nisan 2021 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında üretilen toplam 12.308 araç için yapılacak yeni operasyonda, araçlara ücretsiz olarak yeni bir yazılım güncellemesi yüklenecek.

Pillerde tespit edilen sorunun kaynağı ise üretim sürecine ortaya çıkan bazı tutarsızlıklar. Aktarılanlara göre bazı batarya hücreleri güvenli bir şekilde çalışmıyor ve bu da diğer hücrelerde aşırı yüklenmeye yol açıyor. Bunun sonucunda ise pil hücrelerinin kısa devre yaptığı ve büyük yangınlara neden olduğu bildiriliyor. Araç sahiplerinin güvenliği için şimdilik bataryalarını %80'den fazla şarj etmemeleri öneriliyor.

Bilmeyenler için marka, yakın bir tarihte Çin'de piyasaya sürdüğü EQS ve EQE modelleri için de benzer bir geri çağırma operasyonu gerçekleştirmişti. Bakalım şirket, sorunsuz geçen bu işlemin ardından bir geri çağırma işleminin daha altından kalkabilecek mi, hep beraber göreceğiz.

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