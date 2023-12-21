Avrupa Birliği'nden Porno Sitelerine Sıkı Kurallar Geldi!

Porno siteleri Pornhub, XVideos ve Stripchat, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmî olarak "Çok Büyük Çevrimiçi Platformlar" (VLOP'lar) olarak belirlendikten sonra kullanıcılarının yaşlarını doğrulamak için daha katı gerekliliklerle karşı karşıya.

Avrupa Komisyonu bugün yaptığı basın açıklamasında, üç sitenin "AB'de aylık ortalama 45 milyon kullanıcı eşiğini karşıladığını" söyledi. Bu nedenle sitelerin Şubat 2024'e kadar DSA yükümlülüklerine uymaları gerekecek.

Porno Siteleri Karardan Nasıl Etkilenecek?

VLOP olarak belirlenmek, sitelerin risk değerlendirmesi yapması ve çocukların cinsel istismarı ve sahte pornografi gibi yasadışı içeriklerin yayılmasını azaltması gerektiği anlamına da geliyor. Ayrıca dış denetimlere tabi olmak, içerik denetleme kararlarına ilişkin şeffaflık raporları yayınlamak ve araştırmacılara kamuya açık veriler sağlamak gibi şeffaflık gerekliliklerine de tabii olmalarını sağlıyor.

Hizmetler, en az 45 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipse "çok büyük" bir platform olarak kabul ediliyor. XVideos, Avrupa Birliği'ndeki hizmetinin 160 milyon "ortalama aylık alıcısı" olduğunu söyledi.

Pornhub 33 milyon aylık kullanıcısı olduğunu söyledi ancak yeni VLOP'lar listesine dâhil edilmesi, AB'nin şirketin kendi bildirdiği rakamları kabul etmediği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra XHamster aylık 32 milyon, YouPorn ise 7,2 milyon kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi.

Dijital Hizmetler Yasası'nın Ağustos ayında ilk grup VLOP'lar için yürürlüğe girmesinden bu yana AB düzenleyicileri yeni kuralları uygulamaya hevesli.

Yetkililer Meta ve TikTok'a İsrail-Hamas savaşıyla ilgili yasa dışı içerik ve dezenformasyonu ele almaları nedeniyle resmî bilgi talepleri gönderdi ve daha da ileri giderek DSA'yı ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere daha önce Twitter olarak bilinen X platformu hakkında da resmî işlemler başlattı.

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