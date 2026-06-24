Nothing'in Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Nothing'in yeni telefonu Phone 4b, Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Nothing Phone 4b Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Nothing Phone 4b, A009P model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.088 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.155 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1'e sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 1.088 puan, telefonun orta segmentte konumlanacağı anlamına geliyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tek çekirdek testinde 3.155 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda akıcı deneyim sunacağını gösteriyor.

Nothing Phone 4b'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Orta segmentte konumlanan söz konusu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 87 FPS çalıştırıyor.

İşlemcide 2.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Realme 14 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda tercih edilmişti. Nothing Phone 4a'da ise Snapdragon 7s Gen 4 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Nothing Phone 4b'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4b, 7 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Phone 4a, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Nothing Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Nothing Phone 4a, Phone 4a Pro ve Phone 3a Pro dahil olmak üzere Nothing'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Nothing Phone 4b'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b, 30 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Nothing Phone 4b'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.