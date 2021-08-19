Avrupa Birliği Türkiye Aşı Sertifikası Kararını Açıkladı

Avrupa Birliği Türkiye aşı sertifikası konusunda uzun süredir beklenen kararını açıkladı. Avrupa'ya seyehat etmek isteyenlerin oldukça işine yarayacak bu karar sonrasında, ülkemizdeki sertifikaların tanınacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin koronavirüs aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi. AB Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklama ile birlikte aşı sertifikalarının AB sistemine bağlanacağının altı çizildi. Böylece Türkiye'den alınan sertifikalar, AB üyesi ülkelere giriş yaparken otomatik olarak sorgulanabilecek. Böylece seyahat öncesi ekstra detaylar belirtilmeden, sadece sertifikaya dair bilgiler alınıp, gösterilebilecek.

Yine aynı açıklamada, Türkiye'den alınan sertifikanın "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği duyuruldu.

Avrupa Birliği Türkiye Aşı Sertifikası Kararınının Detayları

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi. İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor. AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor. Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

Aşı Sertifikası Nasıl Alınır?

Türkiye’de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak’ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.

Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor.

Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.