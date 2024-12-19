Avrupa Birliği, 13 Yaş Sınırını" Dijital Kimlik" İle Koruyor

Avrupa Birliği (AB), çocukları sosyal medyada karşılaşabilecekleri siber zorbalık, cinsel istismar ve zararlı içeriklerden korumak için sıkı politikalar oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir rapora göre, 9-16 yaş arası çocukların %40'ı bu tür olumsuz durumlarla karşılaşıyor. Bu durum, ruh sağlığı sorunlarından fiziksel problemlere kadar pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor.

AB Komisyonu’nun Dijital Ekonomi Sözcüsü Patricia Poropat, bu konuda şunları söyledi:

Dijital Hizmetler Yasası (DSA), çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli adımlar içeriyor. Çok Büyük Çevrim İçi Platformlar (VLOP), hizmetlerindeki tüm riskleri değerlendirerek, çocukların korunması için etkili önlemler almak zorunda.

Poropat, DSA’nın 28. maddesiyle platformların, çocukların gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için yaş doğrulama önlemlerine ve ebeveyn kontrol araçlarına odaklandığını vurguladı.

Yaş Doğrulama Süreçleri Kolaylaşıyor

AB, "euConsent" projesi gibi yeniliklerle de meşgul. Proje, çevrim içi yaş doğrulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca ek kişisel veri paylaşımı gerektirmeyen teknolojiler sunuyor.

Poropat, bu projeyle yaş doğrulama ve ebeveyn onayı alma yöntemlerinin haritalanacağını belirterek şu sözleri kullandı:

Proje, Avrupa’da mevcut yaş doğrulama altyapılarını analiz edecek ve yeni bir birlikte çalışabilir sistem tasarlayacak. Örneğin, yüz tanıma gibi teknolojilerle yaş doğrulama işlemi tamamlanacak ve veriler güvenli bir şekilde saklanacak.

"euConsent" projesi şu ana kadar 4 AB ülkesinde, 2000’den fazla kullanıcı tarafından test edildi ve olumlu sonuçlar elde edildi.

2024 yılının sonuna kadar ise, yaşa uygun tasarımlar için kapsamlı AB davranış kurallarının oluşturulması hedefleniyor.