ChatGPT'de Ne Kadar Elektrik Yaktığınızı Merak Ettiniz Mi? Bu Araç Size Cevabı Veriyor

Yapay zekaya bir soru sordunuz, hatta kibarca teşekkür bile ettiniz diyelim... Peki, bunun ne kadarlık bir enerji harcadığını merak ettiniz mi? Hugging Face mühendisi Julien Delavande bu sorunun peşine düştü ve cevabını verebilecek küçük ama etkili bir araç geliştirdi.

Delavande'nin geliştirdiği bu araç, yapay zeka sohbetlerinin gerçek zamanlı olarak ne kadar elektrik tükettiğini hesaplıyor.

⚡️ Ever wondered how much energy is used every time you send a message to ChatGPT?



We just built a version of Chat UI that shows how much energy your message consumes — in real time. Should all chatbots display this?



Details below 👇👇 pic.twitter.com/tBL0Pw51PW