T-Roc Zirvede! Avrupa'da En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu!
Avrupa'da Ağustos ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Listede ilk sıra yine Volkswagen T-Roc'a ait oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- 2025 yılı Ağustos ayında Volkswagen T-Roc önceki dönemlerde de olduğu gibi en çok satanlar listesinde birinci sıranın sahibi oldu.
- Çin markaları büyük bir atak yaparak Fiat ve Renault gibi markaları geride bırakmayı başardı.
Avrupa otomobil pazarı geçtiğimiz Ağustos ayında yeniden ivme kazandı. 790 binden fazla otomobil satışı gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Listenin zirvesinde ise Volkswagen T-Roc yer aldı. İşte Avrupa'da en çok satılan otomobiller listesi ve detayları...
Ağustos 2025 Avrupa’da En Çok Satan İlk 10 Model!
- Volkswagen T-Roc – 14 bin 693 adet
- Dacia Sandero – 13 bin 834 adet
- Toyota Yaris Cross – 12 bin 201 adet
- Volkswagen Tiguan – 12 bin 94 adet
- Renault Clio – 12 bin 91 adet
- Hyundai Tucson – 11 bin 350 adet
- Dacia Duster – 9 bin 813 adet
- Toyota Yaris – 9 bin 666 adet
- Opel Corsa – 9 bin 585 adet
- Volkswagen Golf – 9 bin 444 adet
Avrupa pazarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Çinli üreticilerin performansı oldu. Ağustos ayında 43 bin 500’den fazla araç satan Çinli markalar geçen yıla göre yüzde 121’lik dev bir artış yakaladı. Bu sonuçla Audi ve Renault geride bırakıldı.
Pazardaki 40 farklı Çinli markanın en güçlü beşlisi yani MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor markaları toplam satışların yüzde 84’ünü oluşturdu. MG, Tesla ve Fiat’ı geride bırakırken, BYD Suzuki ve Jeep’i geçti. Jaecoo ve Omoda ise Alfa Romeo ile Mitsubishi’nin önünde konumlandı.
Rekabetçi fiyatı ve kullanıcıları tarafından büyük bir sadakat beslenen Volkswagen T-Roc ise uzun zamandır olduğu gibi yine listenin birinci sırasında yerini aldı. Volkswagen, T-Roc'un geçtiğimiz hafta yeni neslini de tanıttı. Yeni Volkswagen T-Roc'un teknik özellikleri ve tasarımını incelemek isterseniz buraya tıklayınız.
