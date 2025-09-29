Clio Kopyası Colt Tarihe Karışıyor: Mitsubishi Avrupa’da Fişi Çekti

Mitsubishi’nin Avrupa’daki ürün stratejisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Renault Clio altyapısını kullanarak geri dönüş yapan Colt beklentilerin üzerinde satış rakamları yakalamış olsa da ömrü kısa sürdü. Japon üretici Colt’un satışlarını sonlandırma kararı aldı ve bu modelin Avrupa sahnesinden çekileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Clio Esintili Colt Avrupa’ya Veda Ediyor!

Mitsubishi Colt, aslında Clio’nun neredeyse ikizi sayılabilecek kadar benzer tasarım öğeleriyle pazara sunulmuştu. 2023 yılında satışa çıkan bu model, yaklaşık iki yıl boyunca Mitsubishi için dikkat çekici bir seçenek oldu. Özellikle ilk sekiz ayda markanın Avrupa’daki en çok satan aracı haline gelerek sürpriz bir başarı elde etti.

Ancak bu benzerlik Mitsubishi’nin uzun vadeli planlarıyla uyuşmadı. Marka kendi kimliğini daha net yansıtan ve kullanıcıların SUV ilgisini karşılayan araçlara yönelmeyi tercih etti. Mitsubishi Avrupa CEO’su Frank Krol Colt’un üretimden kaldırılacağını açıklarken “Markamızı geleceğe taşıyacak modellerin daha özgün gövde tipleri olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama Colt’un Clio ile paylaştığı ortak altyapının Mitsubishi için geçici bir çözüm olduğunu gösterdi. Özellikle SUV pazarındaki büyüme fırsatlarını değerlendirmek isteyen marka Eclipse Cross gibi modellerle bu alana daha fazla yatırım yapıyor.

Colt’un üretimden kalkması Mitsubishi’nin Renault ile yollarını ayıracağı anlamına gelmiyor. Aksine ortaklığın farklı modeller üzerinden sürdüğü açıkça görülüyor. Captur tabanlı ASX, Scenic E-Tech kökenli Eclipse Cross ve Symbioz temelli Grandis bu stratejinin devam ettiğini kanıtlıyor.

Yani Mitsubishi, Avrupa’da yoluna Renault desteğiyle ama daha çok SUV odaklı bir gamla devam edecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...