Avrupa, En Güçlü Süper Bilgisayar İçin Tarih Belirledi!

Avrupa Birliği bilimsel araştırma ve geliştirme alanında benzeri görülmemiş bilgi işlem gücü sunacak olan JUPITER adlı süper bilgisayar projesi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

2024'ün başlarında faaliyete geçmesi planlanan JUPITER exascale düzeyinde çalışarak saniyede 1 kentilyon işlem gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından bir milyon kat daha hızlı bir hesaplama gücü anlamına gelmektedir.

JUPITER projesi Avrupa Birliği ve büyük teknoloji şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilmekte olup Jülich Süper Bilgisayar Merkezi tarafından yönetilmektedir.

We seem to have behaved well this year, we got an early Christmas present! Two #NVIDIA #GH200 Grace-Hopper nodes arrived. They will become part of the JURECA-DC Evaluation Platform and used for preparations for JUPITER. We are excited! #HPC #exa_JUPITER pic.twitter.com/FNjtrvOUG5