Avrupa, En Güçlü Süper Bilgisayar İçin Tarih Belirledi!

Avrupa Birliği bilimsel araştırma ve geliştirme alanında benzeri görülmemiş bilgi işlem gücü sunacak olan JUPITER adlı süper bilgisayar projesi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

Avrupa'nın Exascale Gücü Bilimsel Araştırmalarda Devrim Yaratıyor!

2024'ün başlarında faaliyete geçmesi planlanan JUPITER exascale düzeyinde çalışarak saniyede 1 kentilyon işlem gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından bir milyon kat daha hızlı bir hesaplama gücü anlamına gelmektedir.

JUPITER projesi Avrupa Birliği ve büyük teknoloji şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilmekte olup Jülich Süper Bilgisayar Merkezi tarafından yönetilmektedir.

We seem to have behaved well this year, we got an early Christmas present! Two #NVIDIA #GH200 Grace-Hopper nodes arrived. They will become part of the JURECA-DC Evaluation Platform and used for preparations for JUPITER. We are excited! #HPC #exa_JUPITER pic.twitter.com/FNjtrvOUG5 — FZ Jülich-JSC (@fzj_jsc) December 15, 2023

Proje, Nvidia GPU'larıyla SiPearl Rhea işlemcilerini bir araya getirerek exascale düzeyinde bir bilgi işlem gücü elde etmeyi amaçlamaktadır. Eviden şirketinin enerji tasarrufu sağlayan BullSequana platformu da projeye entegre edilecektir.

JUPITER'in hesaplama kapasitesinin sınırları daha önce mümkün olmayan simülasyonlar ve hesaplamalar için olanak tanıyarak, yapay zeka araştırmalarından iklim değişikliği ilaç keşfi ve kuantum fiziği gibi kritik alanlardaki çalışmaları hızlandıracak.

Projenin üç yıl boyunca işletilmesi için 500 milyon euro harcaması öngörülmekte olup yılda 100 milyon euro elektrik maliyeti gerektireceği tahmin edilmektedir. Süper bilgisayarın bu yıl içinde tamamlanması beklenmektedir.

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