Google'ın Yeni Amiral Gemisi Oyun Performansında Sınıfta Kalabilir!

Google'ın ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Pixel 11 ile ilgili can sıkan bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklara göre akıllı telefonda kullanılacak grafik işlemcisi oldukça eski olacak. İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 11'in Grafik İşlemcisi Beş Yaşında Olacak

Google Pixel 11’e güç verecek Tensor G6 işlemcisinin 2021 yılında piyasaya sürülen ve artık birkaç nesil geride kalan bir grafik birimiyle geleceği iddia edildi. Bu kapsamda akıllı telefonda PowerVR CXTP-48-1536 isimli bir grafik işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Bu durum doğal olarak Google Pixel 11'in grafik gerektiren oyun gibi durumlarda rakiplerinden geride kalmasına neden olabilir. Burada bir örnek verirsek Snapdragon 8 Elite Gen 5'in grafik işlemcisi Adreno 840 geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Kaynaklar markanın PowerVR CXTP-48-1536 için frekans hızlarını artırma ve çeşitli optimizasyonlar yapma ihtimalinin olduğunu söylüyor. Ancak her iki senaryoda da mimarinin eski olması yapılabilecek iyileştirmelerin bir hayli sınırlı diyebiliriz.

Google Pixel 11 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya: 5.000 mAh

İşlemci: Tensor G6

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Kalınlık: 8,5 mm

Google Pixel 11 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11, grafik işlemcisindeki olumsuz tablonun aksine ekran tarafında kullanıcıları sevindirecek. Bu kapsamda cihazın Samsung tarafından üretilen en güncel M16 OLED panele ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Hatta aynı ekran teknolojisinin iPhone 18 Pro modellerinde de karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

OLED paneller LCD ekranlara kıyasla siyah renkleri çok daha derin ve gerçekçi gösterebiliyor. Ayrıca yüksek yenileme hızları kullanıcıların web sayfası kaydırmalar, menü geçişleri ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edeceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte akıllı telefonun ekranı 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek ve 6,3 inç boyutlarında olacak. Karşılaştıracak olursak Pixel 10'da 6,3 inçlik, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2424 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran tercih edilmişti.

Google Pixel 11 İşlemcisi Ne Olacak?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Google Pixel 11'de Google Tensor G6 işlemcisi mevcut olacak. Son sızıntılara göre yonga setinde 4.11 GHz hızında çalışan bir adet Arm C1 Ultra çekirdeği yer alacak. Buna ek olarak dört adet 3.38 GHz hızında çalışan Arm C1 Pro ve iki adet 2.65 GHz hızında çalışan Arm C1 Pro çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

Bunu biraz daha açacak olursak Tensor G6'daki C1 serisi çekirdeklerin Tensor G5'teki Cortex-X4, A-725 ve A520 çekirdeklerine kıyasla performans ve verimlilik açısından daha iyi bir performans sunacağını söyleyebiliriz. Kısacası CPU'su önemli yeniliklerle gelecek. Fakat aynı şeyi GPU'su için söyleyemeyiz.

Google Pixel 11 Bataryası Kaç mAh Olacak?

Modelin 5.000 mAh'lik bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Şarj hızlarıyla ilgili ise şu an için net bir detay yok. Fakat selefinde 30W şarj desteğinin bulunduğunu düşündüğümüzde muhtemelen 30W veya daha üzeri bir şarj hızının kullanılacağını söylemek mümkün.

Google Pixel 11 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Bugüne dek paylaşılan raporlar Google Pixel 11'in selefiyle aynı fiyata sahip olacağını iddia ediyor. Yani muhtemelen telefon 799 dolarlık (36.010 TL) bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 73.000 TL seviyelerine denk geliyor. Bunlara ek olarak marka ülkemizde çok fazla aktif değil. Bu nedenle henüz resmi bir açıklama gelmese de muhtemelen Pixel 11 serisi Türkiye pazarını pas geçecek.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11 gibi 2026'da çıkacak bir amiral gemisi telefonun 2021'de piyasaya sürülen bir grafik işlemciyle geleceği iddiası beni fazlasıyla şaşırttı. Zira Qualcomm gibi rakip markalar amiral gemisi işlemcilerinde genellikle güncel donanımlar kullanmaya özen gösteriyor. Umarım Google iddiaların aksine işlemcisinde daha güncel bir grafik birimine yer verir.