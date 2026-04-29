PS Store'da %85'e Veren İndirimler Başladı! Popüler Oyunlar Ucuzladı

PlayStation Store’da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" isimli etkinlik başladı. Bu kapsamda aralarında EA SPORTS FC 26, God of War, Battlefield 1 ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibi popüler yapımların da bulunduğu birçok oyunun fiyatı ciddi oranda düştü. İşte indirim sırasında öne çıkan oyunlar!

Etkinlikle birlikte EA SPORTS FC 26’nın standart sürümüne kıyasla çok daha fazla içerik sunan Ultimate versiyonu 4 bin TL’den 1.600 TL seviyesine düştü. En iyi futbol oyunları arasında gösterilen yapım, serinin en güncel oyunu olmasının yanı sıra her hafta yayımlanan çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. İndirime girmesiyle birlikte satış rakamlarının daha da artması muhtemel.

Bununla birlikte God of War da 849 TL yerine 424,50 TL’ye satılıyor. Fiyatı yüzde 50 düşen oyun, en iyi hikâyeli oyunlar arasında öne çıkıyor. Sinematik anlatımıyla dikkat çeken oyunda Kratos isimli güçlü bir savaşçıyı kontrol ediyor ve oğlumuz Atreus ile bir yolculuğa çıkıyoruz.

Battlefield 1 de PlayStation Store’da indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Yüzde 70’lik indirimle birlikte 999 TL’den 299,70 TL’ye düşen yapım, oyuncuları 1. Dünya Savaşı dönemine götürüyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer aldığı oyunda onlarca oyuncu aynı haritada mücadele ederken; silahlar, araçlar ve ekipmanlar dönemin ruhunu yansıtıyor. Tanklar, uçaklar ve atlar da yine döneme uygun şekilde oyunda bulunuyor. Yapım çevrim içi modu ile öne çıksa da hikâye modunun da bulunduğunu belirtelim.

Öte taraftan Batman: Arkham Knight da yüzde 75 indirimle listede yer alıyor. Normalde 699 TL’ye satılan oyun, indirimle birlikte 174,75 TL seviyesine düşmüş durumda. En iyi süper kahraman oyunları arasında gösterilen oyunda Kara Şövalye Batman’i kontrol ediyor ve Gotham’a adalet getirmek için düşmanlarla mücadele ediyoruz.

Etkinlik Ne Zamana Kadar Sürecek?

PlayStation Store’da başlayan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" etkinliği 7 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya, belirtilen tarihte sona erecek.

Editörün Yorumu

PlayStation konsolum yok ama olsaydı bu fırsatı kesinlikle kaçırmazdım. Listedeki oyunların bazılarını bilgisayarda oynadım ve gerçekten çok kaliteli yapımlar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Battlefield 1, Dead by Daylight ve Batman: Arkham Knight, en keyif alarak oynadığım oyunlar arasında yer alıyor. İndirim oranları da oldukça dikkat çekici.