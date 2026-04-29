PS Store'da %85'e Veren İndirimler Başladı! Popüler Oyunlar Ucuzladı

⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Store’da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" etkinliği başladı. Popüler oyunları kapsayan kampanya, 7 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.
- EA SPORTS FC 26 Ultimate, yüzde 60 indirimle 4.000 TL’den 1.600 TL’ye düştü. God of War yüzde 50 indirimle 849 TL’den 424,50 TL’ye, Battlefield 1 ise yüzde 70 indirimle 999 TL’den 299,70 TL’ye indi.
- Öte yandan Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint yüzde 85 indirimle 469 TL yerine 70,35 TL’ye satılırken, Batman: Arkham Knight oyununu da yüzde 75 indirimle 174,75 TL’ye satın almak mümkün.
PlayStation Store’da "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" isimli etkinlik başladı. Bu kapsamda aralarında EA SPORTS FC 26, God of War, Battlefield 1 ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibi popüler yapımların da bulunduğu birçok oyunun fiyatı ciddi oranda düştü. İşte indirim sırasında öne çıkan oyunlar!
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 26 Ultimate
|4.000 TL
|1.600 TL
|%60
|God of War
|849 TL
|424,50 TL
|%50
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|329,70 TL
|%70
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL
|%90
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL
|%60
|Battlefield 1
|999 TL
|299,70 TL
|%70
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|70,35 TL
|%85
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619 TL
|309,59 TL
|%50
|Star Wars Outlaws Deluxe Edition
|3.499 TL
|1.049,70 TL
|%70
|Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm
|762,71 TL
|190,67 TL
|%75
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|779 TL
|194,75 TL
|%75
Etkinlikle birlikte EA SPORTS FC 26’nın standart sürümüne kıyasla çok daha fazla içerik sunan Ultimate versiyonu 4 bin TL’den 1.600 TL seviyesine düştü. En iyi futbol oyunları arasında gösterilen yapım, serinin en güncel oyunu olmasının yanı sıra her hafta yayımlanan çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. İndirime girmesiyle birlikte satış rakamlarının daha da artması muhtemel.
Bununla birlikte God of War da 849 TL yerine 424,50 TL’ye satılıyor. Fiyatı yüzde 50 düşen oyun, en iyi hikâyeli oyunlar arasında öne çıkıyor. Sinematik anlatımıyla dikkat çeken oyunda Kratos isimli güçlü bir savaşçıyı kontrol ediyor ve oğlumuz Atreus ile bir yolculuğa çıkıyoruz.
Battlefield 1 de PlayStation Store’da indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Yüzde 70’lik indirimle birlikte 999 TL’den 299,70 TL’ye düşen yapım, oyuncuları 1. Dünya Savaşı dönemine götürüyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun da yer aldığı oyunda onlarca oyuncu aynı haritada mücadele ederken; silahlar, araçlar ve ekipmanlar dönemin ruhunu yansıtıyor. Tanklar, uçaklar ve atlar da yine döneme uygun şekilde oyunda bulunuyor. Yapım çevrim içi modu ile öne çıksa da hikâye modunun da bulunduğunu belirtelim.
Öte taraftan Batman: Arkham Knight da yüzde 75 indirimle listede yer alıyor. Normalde 699 TL’ye satılan oyun, indirimle birlikte 174,75 TL seviyesine düşmüş durumda. En iyi süper kahraman oyunları arasında gösterilen oyunda Kara Şövalye Batman’i kontrol ediyor ve Gotham’a adalet getirmek için düşmanlarla mücadele ediyoruz.
Etkinlik Ne Zamana Kadar Sürecek?
PlayStation Store’da başlayan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" etkinliği 7 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya, belirtilen tarihte sona erecek.
Editörün Yorumu
PlayStation konsolum yok ama olsaydı bu fırsatı kesinlikle kaçırmazdım. Listedeki oyunların bazılarını bilgisayarda oynadım ve gerçekten çok kaliteli yapımlar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Battlefield 1, Dead by Daylight ve Batman: Arkham Knight, en keyif alarak oynadığım oyunlar arasında yer alıyor. İndirim oranları da oldukça dikkat çekici.