Tek Şarjla 605 KM Yol Gidebilen Elektrikli Araba Tanıtıldı

Geely Galaxy, yeni elektrikli Starship 7'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni otomobil ideal menzil değeri, kendini fark ettiren tasarım ve dahasıyla geliyor fakat araçta tamamen yeni bir platform kullanılmadığına da dikkat çekmek gerekiyor. Bunun yerine üretim ve maliyette avantaj sağlamak adına hibrit modelin üzerine inşa edildi.

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7'nin Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi: 60,2 kWh / 68,39 kWh

Güç: 160 kW (217 beygir)

Menzil Değeri: 525 KM (Türkiye'de 430 KM) / 605 KM (Türkiye'de 496 KM)

Platform: Galaxy GEA

Hava Sürtünme Katsayısı: 0.278 Cd

Jantlar: 18 / 19 inç

Boyutlar: 4740 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1685 mm yükseklik

Aks Mesafesi: 2755 mm

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7, iki farklı batarya seçeneği ile geliyor. 60,2 kWh kapasiteli versiyonu, 525 kilometre menzil elde etmeye olanak tanırken 68,39 kWh kapasiteli sürümü 605 kilometre menzil sağlıyor. Tabii, Türkiye'de kullanıldığında bu değerleri görmek zor. Bunun sebebi, söz konusu menzil değerlerinin CLTC standartlarına bağlı kalınarak elde edilen değerler olması.

WLTC standartlarına göre yapılan testlerin CLTC'ye göre Türkiye'de daha çok geçerliliği vardır. O yüzden CLTC değerlerini WLTC'ye dönüştürerek ortalama bir menzil değeri elde etmek isteyebilirsiniz. Bunun için CLTC değerini 0,82 ile çarpmak yeterli olacaktır. Bu işleme göre 60,2 kWh kapasiteli batarya 430 kilometre, 68,39 kWh kapasiteli batarya ise 496 kilometre menzil sağlayacaktır.

Yeni otomobil ne yazık ki ön tarafta mevcut tek elektrikli motora sahip. Bu da 160 kW (217 beygir) güç ve 300 Nm tork üretiyor. Özellikle işe gidip gelme gibi amaçlarla şehir içinde kullanıldığında yeterli olabilir ama sert arazi koşullarında beklentileri karşılamayacağını bilmek gerekiyor.

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7'nin Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7, hibrit model ile aynı platformun üzerine inşa edilmiş olsa da tasarım yönünden onunla büyük farklılıklar taşıyor. Buna örnek olarak ön tarafının kapalı olmasını verebiliriz. Ayrıca lambaların da hem ön hem arkada boydan boyana uzanarak araca fütüristik bir dokunuş kattığını unutmamak gerekiyor.

Yeni elektrikli otomobil, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri ile geliyor. 4740 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe ve 1685 mm yüksekliğe sahip. Aracın ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2755 mm. Aileler tarafından kullanıma uygun şekilde tasarlandığı görülen otomobilin iç kısmında akıcı bir deneyim sunan bir multimedya ekranı mevcut. Ayrıca bir dijital gösterge paneli bulunuyor.

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Starship 7'nin hibrit modeli için 95 bin 800 yuan (633 bin 375 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni elektrikli otomobilin de 115 bin yuandan (760 bin 483 TL) başlayan fiyatla piyasaya sürülebileceğini söylemek mümkün. Tabiii, Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç fiyatı vergiler, lojistik ve diğer ek maliyetlerle birlikte 2 milyon TL civarı olabilir.

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Geely'nin yeni otomobillerinin aslında Türkiye'ye gelmesi için çok önemli bir fırsat meydana gelmişti. 2025 yılında markanın Türkiye'ye SUV modellerle geri dönüş yapma ihtimali konuşulmaya başlanmıştı. Ne var ki Mart 2026'da yaşanan gelişme ile birlikte bu planların ertelendiği ortaya çıktı. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda elektrikli Starship 7'nin en azından şimdilik Türkiye'ye gelme olasılığının düşük olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Elektrikli Geely Galaxy Starship 7'nin tasarımını oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Öte yandan menzil değeri WLTC'ye çevirdirdiğimizde bile yeterli görünüyor. Motoru performans konusunda çok iyi noktada sayılmaz ancak aracın genel olarak şehir içi kullanıma hitap ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu da pekâlâ kabul edilebilir.