16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Reno 16 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. OLED ekran ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz, çok yakında tanıtılacak.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.456 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.126 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.32 inç

6.32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh civarında

7.000 mAh civarında Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

Reno 15 Pro'nun ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500s daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işelmcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.000 mAh civarında bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro'nun işlemciden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bence bir telefonda performansın yanı sıra pil ömrü de çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Reno 16 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın keyifli olduğunu belirteyim.