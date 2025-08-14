Katlanabilir Telefon Pazarında Zirve El Değiştiriyor: Samsung Üzgün!

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Üreticiler, pazar paylarını artırmak ve kullanıcıların ilgisini çekmek için adeta teknoloji yarışına girmiş durumda. 2024 yılına gelindiğinde ise dengeler yavaş yavaş değişmeye başladı. Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint’in açıkladığı son verilere göre Avrupa'da yılın en çok satan katlanabilir akıllı telefon markaları belli oldu.

Yüzde 50 pazar payına sahip Samsung, uzun süredir elinde tuttuğu liderlik koltuğunu korumayı başarsa da Honor’un dikkat çekici yükselişi, pazardaki dengeleri değiştirmeye başladı. Sektörün yüzde 34'ünü elinde tutan Çin merkezli markanın satışlarında yüzde 377’lik artış görüldü. Bu başarının arkasında ince ve dayanıklı tasarımıyla adından söz ettiren Magic V3 modelinin satış rekorları kırması büyük rol oynadı.

Google yüzde 9 ile üç, Oppo yüzde 4 ile dört, Techno ise yüzde 2 ile beşinci sırada. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Çok Satan Katlanabilir Akıllı Telefon Markaları

Sıra Marka Pazar Payı - 2023 Pazar Payı - 2024 Satışlarda Yıllık Değişim 1 Samsung 73 50 10 2 Honor 11 34 377 3 Google 9 9 72 4 Oppo 5 4 10 5 Tecno 2 2 88 6 Diğer 0 1 362

Rekabet Kızışacak

Apple’ın gelecek yıl ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmasıyla birlikte pazarda dengelerin köklü şekilde değişmesi bekleniyor. Honor’un atacağı adımlar da zirvenin el değiştirmesine yol açabilir. 2025 yılı pazar payı verileri açıklandığında bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok satan katlanabilir akıllı telefon markaları arasında görmeyi beklediğiniz bir üretici var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.