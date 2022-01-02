Elon Musk, İnsanları 10 Yıl İçinde Mars'a Fırlatacak

Elon Musk insanları Mars'a fırlatıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Salı günü yaptığı açıklamada, uzay şirketi SpaceX'in insanları beş yıl gibi kısa bir sürede Mars'a uçurabileceğine inandığını söyledi.

Milyarder iş adamı Salı günü yayınlanan Lex Fridman podcast'iyle ilgili bir röportajda, SpaceX'in Starship roketinin insanları en fazla 10 yıl içinde Kızıl Gezegen'e yerleştirebileceğini tahmin ettiğini söyledi. Business Insider'a göre Musk, Fridman'a "En iyi durum yaklaşık beş yıl, en kötü durum 10 yıl." dedi ve seyahatin zamanlamasını belirleyen faktörün, yolculuk için gereken aracın mühendisliğini yapmak olduğunu ekledi.

Musk, geçen yıl Ars Technica ile yaptığı bir röportajda Mars'taki yaşam vizyonunu özetledi. Musk'a göre bu, yiyecek yetiştirmek için yeraltında veya kapalı ortamlarda güneş enerjisiyle çalışan hidroponik çiftliklerle donatılmış kendi kendini idame ettiren bir koloniyi içeriyor.

Elon Musk insanları Mars'a fırlatıyor

Dünyanın en zengin kişisinin Fridman'a SpaceX'in Starship roketinin prototiplerini test etmeye başladığını, ancak şirketin hala roketin tasarımında ince ayar yapmaya ve Mars'a yapılacak bir yolculuğun öngörülen fiyatını düşürmeye çalıştığını söylediği bildirildi.

Musk, röportaj sırasında “Kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmak için anlaşabileceğimiz Mars yüzeyinin ton başına belirli bir maliyeti var ve bu (miktarın üzerinde) üzerinde olanı göze alamayız. Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız. Hiçbir miktar para seni Mars'a götüremez. Bunu, gerçekten mümkün olan bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor.” dedi.

SpaceX, planlanan yörüngesel fırlatma öncesinde 400 metrelik roketin prototiplerini test etmeye başladı. SpaceX, geçtiğimiz Eylül ayında tamamen sivil bir ekiple ilk uzay görevini başlattığında tarih yazdı. Inspiration4 olarak adlandırılan görev, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracını ve yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketini kullandı.

Musk'ın firması, uzay yolculuğuna odaklanmasının yanı sıra, binlerce uydudan oluşan bir ağ üzerinden yüksek hızlı geniş bant internet sistemi sağlamayı amaçlayan Starlink İnternet Hizmetleri'ni işletmekte.

Starlink, Çin ile yakın zamanda yaşanan bir diplomatik anlaşmazlığın merkezindeydi. Pekin'deki yetkililer, Çin'in uzay istasyonunun Starlink uydularıyla yakın çarpışmalar nedeniyle kaçamak hareket etmeye zorlandığını iddia ederek ABD'yi sorumluluk alması gerektiği hakkında uyardı.