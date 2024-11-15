Avrupa’nın Prestijli Markası THOMSON Artık Türkiye’de

Avrupa'nın en ünlü ve prestijli markalarından THOMSON şimdi Türkiye'de faaliyet gösteriyor! Arena ile dağıtım, Ensmart ile üretim ortaklığı yapan marka, yenilikçi Google TV modelleri ve akış cihazlarıyla Türk tüketicilerinin karşısında görücüye çıkıyor.

Arena Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, THOMSON’un Türk tüketicilerin yenilikçi ürün arayışına yanıt vereceğini vurgularken, Ensmart Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Atasoy, Türkiye’de üretilen modellerin dünya standartlarında olduğunu belirtti.

THOMSON Hangi Ürünleri Satıyor?

Türkiye'de satışa çıkarılacak geniş bir ürün yelpazesi var. THOMSON'ın bu doğrultuda en dikkat çeken ürünü muhtemelen televizyonları olacak. HD, FHD, 4K UHD, QLED ve OLED TV’ler: 24 inçten 100 inçe kadar geniş bir skalada yer alıyor. Ayrıca Google TV akış cihazları sayesinde eski model televizyonlarınızı bile akıllı TV modellerine dönüştürmenize olanak sağlıyor.

THOMSON elbette oyuncuları da unutmadı. MiniLED ve Oyun Monitörleri de yakın zamanda görücüye çıkacak ve oyunculara sunulacak.

Google TV ile Gelişmiş Deneyim İmkanı

THOMSON’un televizyonları, Google TV işletim sistemi sayesinde Netflix, Disney+, YouTube gibi binlerce uygulamaya erişim sağlanabilecek. Ayrıca en iyi kullanıcı deneyimi için kişiselleştirilmiş içerik önerileri de boy gösterecek.

Şirket, "Yararlı İnovasyonu Deneyimleyin" sloganıyla yola çıktı. Kullanıcılara teknoloji ve kaliteyi uygun fiyatlardan sunma hedefini gerçekleştirebilecek mi ilerleyen dönemlerde göreceğiz.