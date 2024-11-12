Netflix'in Reklam Destekli Abonelik Seviyesi 70 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Netflix'in reklam destekli, daha uygun fiyatlı abonelik planı, küresel çapta 70 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirket, özellikle reklamlı planların sunulduğu ülkelerde, yeni kayıtların %50'sinden fazlasının bu planları tercih ettiğini açıkladı.

2022 yılının Kasım ayında abone büyümesindeki yavaşlamayı telafi etmek amacıyla bu reklam destekli seçeneği başlatan Netflix, geçtiğimiz ay üçüncü çeyrek boyunca 5,1 milyon yeni abone ekleyerek Wall Street tahminlerini geride bıraktığını bildirdi.

Kendi Reklam Platformu için Microsoft'u Bıraktı

2025'ten itibaren Netflix, abone sayısı hakkında düzenli güncellemeler yapmayacağını, bunun yerine gelir ve diğer finansal ölçütlere odaklanacağını duyurdu. Hamlelerini bu doğrultuda ilerterek başarısını büyütmeyi amaçlayan şirket ayrıca Mayıs ayında ABD pazarında başlamak üzere kendi reklam platformunu duyurmuş, Microsoft ile olan reklam teknolojisi ortaklığına son vermişti.

Bu yeni platform, ilk olarak Kanada’da piyasaya sürüldü ve 2025 yılı sonuna kadar tüm ülkelerde aktif hale getirilmesi planlanıyor.

NFL Maçları ve Yeni Reklam Ortakları Sırada

Netflix, bu yıl Noel Günü’nde canlı yayınlanacak iki NFL maçı için reklam stoğunun tamamen satıldığını belirtti. Ayrıca, FanDuel ve Verizon gibi büyük markaları da reklamcı olarak çekti. FanDuel, maç öncesi özel bahis ortağı olacak ve maçlarda sponsorlu özelliklerle yer alacak.

Şirket yılın başlarında reklam destekli abonelik planının 40 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Bu sayının Mayıs ayındaki medya sunumları sırasında iki katına çıktığı belirtildi.

Şu anda Netflix, tüm abonelik seviyelerinde toplamda 282,7 milyon üyeye sahip.

Netflix Film Önerileri - Kasım 2024 Sinema Sizler için derlediğimiz bu listemizde Netflix Film Önerileri (Kasım 2024) ile karşınızdayız. Peki bu ayın en iyi Netflix filmleri neler?