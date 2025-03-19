İşler Sarpa Sardı: Avrupalı Üreticiler Elektrikli Otomobil Üretmeyi Erteliyor!

Elektrikli otomobil trendi her geçen gün artıyor ancak bir yandan da azalıyor. Evet oldukça ilginç bir cümle yazdık ancak durum iki farklı koldan farklı farklı ilerliyor. Çinli üreticiler elektrikli otomobil teknolojilerinde ilerlemeler kaydederken Avrupalı üreticilerden çekimser adımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği talepleri, şirketlerin kendi stratejileri ve neredeyse diğer tüm dinamikler değişiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Otomotiv Üreticileri Endişeli: Elektrikli Otomobil Planları Erteleniyor!

Düzenli okurlarımızın dikkatini çekmiştir son günlerde Çinli markaların teknoloji atılımları devam ederken Avrupalı üreticilerin işten çıkarma veya tasarruf tedbirleri haberleri gündemimizde. Bu aslında pek çok kişinin ön göremediği bir durumdu zira Avrupa otomotiv endüstrisinin en büyük fabrikalarına ve markalarına ev sahipliği yaparken rüzgarın bir anda ters yönden esmesi herkesi şaşırttı.

Bu noktada bazı markalar diğerlerine göre biraz daha öne geçerken bazılarıysa içten yanmalılar konusunda ısrarını sürdürdü. Şu anda gelecek içten yanmalıların veya elektriklilerin gibi kesin bir söz söylemek yanlış olur ancak Avrupa Birliği tarafından alınan karara baktığımızda önümüzdeki 10 yıl yani 2035 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin satışı bitmek zorunda. Bu noktada bazı üreticiler karara itiraz etmiş olsa da AB aldığı kararın arkasında durmaya niyetli.

2020 ve 2021 yıllarında birçok üretici tamamen elektrikli otomobil dönüşümüyle alakalı kararlarını açıklamıştı. Audi'de bu markalar arasındaydı ve 2026 yılında son içten yanmalı modelini tanıtacağını bildirmişti. Ancak yeni alınan karara göre bu tarih ertelendi ve Audi beklenenden daha fazla bir süre içten yanmalı motorlar ile ilgilenmeye devam edecek. Bunun yanında lüks otomobil üreticisi Bentley'de ilk elektrikli modelini 1 yıl ertelemiş bulunmakta.

Audi bir yandan elektrikli otomobil gamını genişletmeye bir yandan da içten yanmalı otomobillerini satmaya odaklanabilir ancak Bentley'in aldığı bu karar geride kalmışlığın bir göstergesi. Zira daha çok bir butik otomotiv markası olan Bentley aldığı elektrikli otomobil kararıyla birlikte satışlarında ciddi düşüşler yaşayabilir. Tüketici alışkanlıkları bu tutumu tersine çevirebilir tabi ancak bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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