Avukat İtiraf Etti: "ChatGPT'yi Kullandım"

Daha önce robot avukat veya yapay zeka avukat tanımını duymuş muydunuz? Hukuki sorumluluğun sohbet yetisine sahip olan bir yapay zekaya bırakıldığı davalar, şu an dünya çapında hukukçular tarafından tartışılıyor. Öyle ki insanlar dahi yapay zekadan tavsiye almaktan geri durmuyor.

ABD'de görülen bir davada yargıç, dava için sunulan dosyada bulunulan atıfların gerçekte var olmayan davaları işaret ettiğini fark etti. Yapılan soruşturma sonrasında dosyayı hazırlayan avukat, ChatGPT'den yardım aldığını itiraf etti.

"Bir Daha Asla Kullanmayacağım, Çok Pişmanım"

Bir havayolu şirketindeki çalışanın yaralanmasıyla ilgili açılan davada davacı avukatı Peter LoDuca'nın hazırladığı iddianamede tutarsızlıklar tespit edidli. Özellikle var olmayan davalara atıfta bulunulması, hem hakim hem de havayolu şirketi avukatları tarafından itirazlarla karşılaşılmasına sebep oldu.

DAha sonrasında yapılan araştırmada dosyanın LoDuca tarafından değil, iş arkadaşı Steven A. Shwartz tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Mahkemeye yazılı açıklama veren Schwartz, LoDuca'nın araştırmanın bir parças olmadığını söyleyerek ChatGPT ile dosyayı hazırladığını belirtti.

Hukuki bir araştırma için ilk defa ChatGPT kullandığını söyleyen Schwartz, olmayan davalara atıfta bulunulması hakkında içeriğinin yanlış olabileceğini bilmediğini söyledi. Ayrıca pişman olduğunu belirterek gerçekleğini kesin olarak doğrulamadan ChatGPT kullanmayacağına yemin etti.