Robot Avukat Dava Edildi: "Avukatlık Belgesi Yok"

ABD'nin adli kurumlarında büyük tartışmalara sebep olan DoNotPay isimli hukuki danışmanlık veren yapay zeka, yeniden gündemde. Bir hukuk şirketi, uygulamayı hukuk diploması olmadan adli tavsiye vermek suçuyla dava etti.

Temelde hukuki kaynaklarla beslenerek dileyenlere ücretsiz adli hizmet vermek amacıyla oluşturulan DoNotPay isimli uygulama, şimdiye kadar özellikle basit cezalar konusunda binlerce insana yardımcı oldu.

DoNotPay CEO'su: "ABD'nin En Zengin Toplu Dava Avukatına Boyun Eğmeyeceğiz"

Edelson hukuk şirketinin şikayetinde, "Kullanıcılar için DoNotPay aslında bir robot, avukat veya hukuk firması değildir. DoNotPay'in hukuk diploması yoktur, herhangi bir yargı yetkisi yoktur, herhangi bir avukat tarafından denetlenmez." sözlerine yer verildi.

2015 yılında park cezaları gibi basit konularda halkın avukatlara başvurmak zorunda kalmasının önüne geçmek amacıyla DoNotPay'i kuran Joshua Browder, iddiaların hiçbir değerinin olmadığını söyledi.

Öte yandan ABD'nin ünlü hukuk firmalarından olan Edelson, çeşitli yasal belgeleri hazırlamak için DoNotPay'den yardım alan Jonathan Faridian'a toplu dava açtı.

DoNotPay CEO'su Joshua Browder, Twitter'dan yaptığı açıklamada "ABD'nin en zengin toplu dava avukatı tarafından zorbalığa uğramayacağız." sözlerine yer verdi. DoNotPay'in özellikle Edelson gibi avukatlarla mücadele etmek amacıyla 2015 yılında kurulduğunu belirten Browder, "Zaman zaman kazananlar sadece avukatlar oluyor. Bu yüzden, DoNotPay'i kurarak tüketicileri şirketlere karşı güçlendirecek DoNotPay isimli robot avukatı yaratmak istedim." dedi.

Bu yılın başlarında Yüksek Mahkeme karşısında görülecek bir dava için bir sanığa kablosuz kulaklık yardımıyla DoNotPay aracılığıyla tavsiye vermek istediklerini açıklayan Browder, Eyalet Barosu savcılarından gelen tehditler sebebiyle bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.