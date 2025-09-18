Tüm Zamanların En İlginç Oyunu Ücretsiz Oldu!

Bu zamana kadar pek çok oyun gerek hikâyesi gerek oynanışı gerek karakterleri ile hafızalara kazındı. Ancak bunların arasında yüksek grafik kalitesi gibi harika özellikler sunmamasına rağmen yer alan oyunlar da oldu. Alışagelmişin dışına çıkan yapımlar, oyuncuları farklı bir tarz sunarak etkilemeyi başardı. Bu oyunlardan biri olan Away ise şu andan itibaren ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Away, Kısa Süreliğine Ücretsiz Hâle Geldi

Nipobox tarafından geliştirilen ve yayınlanan Away, Steam'de 24 Eylül 2025 tarihine kadar ücretsiz oldu. 2018 yılında yayınlanan macera ve psikolojik gerilim türündeki oyun, sizi sıra dışı bir stille karşılıyor. İçinizi kasvete boğan son derece karanlık bir ekranla karşılanıyorsunuz. Bu kısa oyunda karakterin ölümü anlatılıyor.

Siyah ve beyaz dışında görebileceğiniz başka hiçbir şey bulunmuyor. Karanlığı biraz da olsa dağıtan ışık, grenli bir görüntüye neden oluyor. Ayrıca sizi doğrudan oyunun içine çeken müzikler bulunuyor. Her ikisi de daha çok sinematik bir hava veriyor ve hikâyeye daha iyi odaklanma imkânına sahip oluyorsunuz.

Away Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Mağazaya gidin.

Away'i aratıp oyunun sayfasına gidin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Steam hesabınıza eklendiğine dair bilgilendirme göreceksiniz.

"Şimdi yüklemek için tıklayın" seçeneğine basın.

Oyunun nereye yükleneceğini seçin.

"Yükle" butonuna tıklayın.

Oyun yüklendikten sonra kütüphaneden oyunu bulup "Oyna" butonuna basın.

Away Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda sadece Steam'de mevcut olan Away, 1,99 dolar (82,23 TL) fiyat etiketine sahip. 24 Eylül'den önce oyunu kütüphanenize eklerseniz ona sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Away Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 1,7 GHz çift çekirdekli işlemci

1,7 GHz çift çekirdekli işlemci RAM: 2048 MB

2048 MB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420

NVIDIA GeForce GT 420 Kullanılabilir Depolama Alanı: 120 MB

120 MB DirectX: Sürüm 11

Away'i oynamak için yukarıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanıma sahip olmanız yeterli. Oyun son derece basit bir şekilde tasarlandığı için sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve oyunun ne sunduğunu incelemeye başlayabilirsiniz.