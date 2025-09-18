Battlefield 6'nın 5 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan battle royale moduna ait görüntülerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Battlefield 6'nın 5 dakika 24 saniye uzunluğunda yeni oynanış videosu ortaya çıktı.

Battlefield 6'nın Yeni Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

X (eski adıyla Twitter) üzerinden Battlefield 6'nın yeni görüntüleri sızdırıldı. Yeni videoda Operation Firestorm haritasına yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. İlk olarak Battlefeild 3'te yer alan bu harita, çok fazla sayıda oyuncu tarafından çok sevilmişti. Görünüşe göre söz konusu harita, serinin yeni oyununda da yer alacak.

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'da haritanın atmosferi, ışıklandırması ve dokuları çok daha gerçekçi olacak. Dinamik yıkım sistemi, haritanın daha eğlenceli bir deneyim sunmasına yardım edecek. Geniş açık alana sahip olan haritada ayrıca helikopter ve tank gibi araçlar da bulunuyor.

5 Minutes of Operation Firestorm Gameplay from Battlefield 6 pic.twitter.com/7PaXRnEeHk — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 17, 2025

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.892 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.892 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Battlefield 6, bir savaş oyunudur. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Battle royale modunun ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Battle royale modunun ise 28 Ekim'de çıkması bekleniyor.