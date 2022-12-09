Ayak İşleri 3. Sezon Tarihi Açıklandı (Video)

Ayak İşleri 3. sezon tarihi duyuruldu. Peki, dijital yayın platformu Gain'in en popüler dizilerinden biri olan Ayak İşleri'nin yeni sezonu ne zaman çıkacak? Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin üçüncü sezonuna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ayak İşleri 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Son dönemin en başarılı komedi dizilerinden biri olan Ayak İşleri'nin yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen dizinin 3. sezonun tarihinin yanı sıra bazı bilgiler de paylaşıldı.

Gain Orijinal yapımı Ayak İşleri dizisinin yeni sezonu 1 Ocak 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Yeni sezon çekimleri Çanakkale'de Asos, Eceabat ve Ayvacık gibi 9 farklı lokasyonda yapıldı. Çekimler için ayrıca özel bir izin alınarak Troya Müzesi kapatıldı.

İki sezon boyunca her bölüm sevilen oyuncuları konuk olarak ağırlayan Ayak İşleri, bunu yeni sezonda da devam ettirecek. Berkay Ateş, Selin Yeninci, Çağdaş Onur Öztürk, Şenay Gürler, Taner Barlas, Alp Öyken, Kamil Güler, Esra Kızıldoğan ve Cihan Talay gibi isimleri yeni sezonda göreceğiz.

Popüler dijital yayın hizmeti Gain'in içerik kütüphanesinde yer alan Gain ilk olarak 2021 yılında yayımlanmaya başladı. Aksiyon ve komedi türündeki dizi 8,2 IMDb puanı ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği Ayak İşleri'nin başrol oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar yer alıyor.

Vedat ve Evren'in komedi dolu maceralarını konu alan Ayak İşleri dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.