OLED Ekranlı Çok Ucuz Retro Konsol Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var
Ayaneo yeni bir retro konsol tanıttı. Peki, OLED ekrana sahip olan Pocket DMG Aura Yellow'un fiyatı ne kadar? İşte konsola dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow, OLED ekran üzerinde 1240 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.
- Retro konsol gücünü Snapdragon G3x Gen 2 işlemcisinden alıyor.
- Pocket DMG Aura Yellow için 339 dolar (14.560 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Uygun fiyatlı retro konsollar arasına yeni bir model daha katıldı. Ayaneo, Pocket DMG Aura Yellow isimli yeni bir konsol tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, dev batarya ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Konsol, iddialı özelliklerin yanı sıra bütçe dostu fiyatıyla da öne çıkıyor.
Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow Özellikleri
- Ekran Boyutu: 3,92 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 1080 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Parlaklığı: 450 nit parlaklık
- Batarya: 6.000 mAh
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un ekranı 3,92 inç büyüklüğüne sahip. Retro konsol, OLED ekran üzerinde 1240 x 1080 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Sarı renge sahip olan cihazın tasarımı Gameboy'a çok benziyor. Retro konsolun üzerinde bir adet analog ve çeşitli tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar kırmızı ve siyah renklere sahip.
Retro konsolda Qualcomm'un taşınabilir oyun cihazları için geliştirdiği özel bir işlemci olan Snapdragon G3x Gen 2 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor. Kryo CPU mimarisine sahip olan Snapdragon G3x Gen 2'de Adreno A32 GPU mevcut. Bu işlemci, performansın yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor.
Çok şık bir görünüme sahip olan taşınabilir oyun konsolunda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya ve verimli işlemci, Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Konsol 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.
Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 339 dolar (14.560 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 419 dolar (17.996 TL) fiyat etiketi belirlendi. Retro konsolun hangi ülkelere geleceği henüz belli değil.