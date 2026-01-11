OLED Ekranlı Çok Ucuz Retro Konsol Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Uygun fiyatlı retro konsollar arasına yeni bir model daha katıldı. Ayaneo, Pocket DMG Aura Yellow isimli yeni bir konsol tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, dev batarya ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Konsol, iddialı özelliklerin yanı sıra bütçe dostu fiyatıyla da öne çıkıyor.

Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow Özellikleri

Ekran Boyutu: 3,92 inç

3,92 inç Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 1080 piksel

1240 x 1080 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 450 nit parlaklık

450 nit parlaklık Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh İşlemci: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2

Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un ekranı 3,92 inç büyüklüğüne sahip. Retro konsol, OLED ekran üzerinde 1240 x 1080 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Sarı renge sahip olan cihazın tasarımı Gameboy'a çok benziyor. Retro konsolun üzerinde bir adet analog ve çeşitli tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar kırmızı ve siyah renklere sahip.

Retro konsolda Qualcomm'un taşınabilir oyun cihazları için geliştirdiği özel bir işlemci olan Snapdragon G3x Gen 2 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor. Kryo CPU mimarisine sahip olan Snapdragon G3x Gen 2'de Adreno A32 GPU mevcut. Bu işlemci, performansın yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan taşınabilir oyun konsolunda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya ve verimli işlemci, Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Konsol 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Ayaneo Pocket DMG Aura Yellow'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 339 dolar (14.560 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 419 dolar (17.996 TL) fiyat etiketi belirlendi. Retro konsolun hangi ülkelere geleceği henüz belli değil.