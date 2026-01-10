Beyin Analizi Yapan Kulaklık Tanıtıldı! Oyunda Tepki Süresi Düşüyor

HyperX ve Neurable, dünyanın ilk gerçek zamanlı beyin analizi yapabilen kulaklığını geliştirdi. CES 2026'da sergilenen yeni kulaklık, oyuncuların en büyük ihtiyaçlarından birine karşılık veriyor. Özel sensörlerle donatılan kulaklık sayesinde oyunlarda ciddi ölçüde performans artışı elde etmek mümkün hâle geliyor.

HyperX'in Beyin Analizi Yapan Kulaklığı Neler Sunuyor?

HyperX'in yeni kulaklığının ilk bakışta sıradan bir oyuncu kulaklığından hiçbir farkı bulunmuyor. Asıl işlevselliği kullanılmaya başlandığında ortaya çıkıyor. Özel sensörlerle donatılan bu kulaklık sayesinde oyuncuların beyin dalgaları gerçek zamanlı olarak takip ediliyor ve bu süreçte elde edilen verilerden hareketle değerlendirmeler yapılıyor.

Oyuncunun odak durumu, zihinsel yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak nasıl bir performans sergilediğini ortaya çıkaran yeni kulaklığın esasında oynanışa herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bir diğer deyişle oyunları düşünce gücüyle oynamak gibi bir amacı bulunmuyor. Bunun yerine zihinsel durumu ele alıyor.

HyperX ve Neurable, bu ortaklığı beyin analizini günlük yaşamın bir parçası hâline getirecek kadar görünmez bir sürece dönüştürmek amacıyla kurdu. Bu iş birliğinin sonucu olan kulaklık, oyunculara ne zaman mola vermesi gerektiğini, en çok ne zaman konsantre olduğunu, zihinsel yorgunluğunun ne seviyede olduğunu detaylı olarak görmeyi mümkün hâle getiriyor.

Gerçekleştirilen testlere göre bu kulaklığı kullanan kişilerin performansında çok ciddi iyileşmeler olduğu gözlemlendi. Normal oyuncular yani oyunu sadece eğlenmek için oynayanlar, 43 ms düşük tepki süresine sahip hâle geldi. Ayrıca nişancı oyunlarında daha iyi vuruşlar yapma olanağı elde etti. Profesyonel oyuncuların da iasbet oranı yüzde 3 oranında arttı. Hedef vurma sayılarında büyük artış yaşandı. Bunlardan hareketle kulaklığın özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi hızlı tepki verilmesi gereken oyunlarda ciddi bir avantaj yaratacağı söylenebilir.