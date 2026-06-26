Uygun Fiyatlı El Konsolu Tanıtıldı! Hem de Çok Hafif

Retro oyun konsollarıyla tanınan Ayaneo, yeni el konsolu Pocket Micro 2'yi tanıttı. 2024'ün mayıs ayında duyurulan Pocket Micro'nun halefi olarak gelen bu model, minimalist tasarımı ve dikkat çekici özellikleri ile gözleri üzerine çkiyor. İşte Ayaneo Pocket Micro 2'nin teknik özellikleri ve fiyatı!

Ayaneo Pocket Micro 2 Özellikleri Neler?

Ekran: 3,5 inç IPS LCD, 3:2 ekran oranı, 960 x 640 piksel çözünürlük, 330 PPI

3,5 inç IPS LCD, 3:2 ekran oranı, 960 x 640 piksel çözünürlük, 330 PPI İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm)

Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm) RAM: 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)

6 GB / 8 GB (LPDDR4X) Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Soğutma Sistemi: Aktif fanlı soğutma

Aktif fanlı soğutma Kontroller: D-Pad, ABXY tuşları, L1 / R1 / L2 / R2 tetik tuşları, Start / Select, NAV tuşu

D-Pad, ABXY tuşları, L1 / R1 / L2 / R2 tetik tuşları, Start / Select, NAV tuşu Analog Joystick: 2 x TMR joystick, L3 / R3 desteği, RGB LED halkaları

2 x TMR joystick, L3 / R3 desteği, RGB LED halkaları Fonksiyon Tuşları: AYA, =, LC, RC

AYA, =, LC, RC Ses Tuşları: Ses açma / kısma

Ses açma / kısma Hoparlör: 2× odacıklı hoparlör

2× odacıklı hoparlör Bağlantılar: 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x microSD kart yuvası, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

1 x USB 3.1 Type-C, 1 x microSD kart yuvası, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi Şarj: USB Power Delivery (PD)

USB Power Delivery (PD) Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Yazılım: AYASpace, AYAHome, AYAWindow, AYASetting

AYASpace, AYAHome, AYAWindow, AYASetting İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Renk Seçenekleri: Midnight Black, Frosty White, Stardust Purple

Midnight Black, Frosty White, Stardust Purple Boyutlar: 162 x 67.8 x 18 mm

162 x 67.8 x 18 mm Ağırlık: Yaklaşık 248 gram

Ayaneo Pocket Micro 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Ayaneo Pocket Micro 2, 3,5 inç büyüklüğünde, 960 x 640 piksel çözünürlük sunan IPS LCD ekranla geliyor. IPS panel sayesinde daha canlı renkler ve yüksek görüntü kalitesi sunan cihaz, 330 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Bu da ekranın her bir inçinde 330 piksel bulunduğu anlamına geliyor. Bu sayede oyunlar ve arayüz, küçük ekran boyutuna rağmen daha keskin ve net bir görüntü sunuyor.

Ayaneo Pocket Micro 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Ayaneo Pocket Micro 2, gücünü Qualcomm'un 7 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu yonga seti 2,84 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A77, 2,42 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A77 ve 1,8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor.

Yeni model donanım tarafında selefine kıyasla önemli bir yükseltme sunuyor. Zira 2024'te tanıtılan Pocket Micro, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisiyle gelmişti. Ayaneo'nun paylaştığı verilere göre Snapdragon 865, Helio G99'a kıyasla yüzde 220'ye varan performans artışı sağlıyor. Bu gerçekten ciddi bir oran. Bu arada söz konusu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ile 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerinin eşlik ettiğni belirtelim.

Pocket Micro 2 Nasıl Kontrol Ediliyor?

Yeni retro oyun konsolunda D-Pad, ABXY tuşları, L1/R1 ve L2/R2 tetik tuşlarının yanı sıra Start, Select ve NAV tuşları yer alıyor. Cihazda ayrıca RGB LED halkalarına sahip iki adet TMR analog joystick bulunuyor. Bu joystickler L3/R3 desteği sunuyor. Bunlara ek olarak AYA, LC ve RC fonksiyon tuşlarına da yer veren Pocket Micro 2, böylece kullanıcıların farklı kısayollara hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlıyor.

Ayaneo Pocket Micro 2 Tasarımı Nasıl?

Kompakt formuyla dikkat çeken Ayaneo Pocket Micro 2, metal gövdesi sayesinde premium bir kullanım hissi veriyor. 162 x 67,8 x 18 mm boyutlarında ve yaklaşık 248 gram ağırlığındaki cihaz, hafif olması sayesinde uzun süreli kullanımlarda konforlu bir deneyim vadediyor. Ayrıca gece siyahı, buz beyazı ve yıldız tozu moru olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Ayaneo Pocket Micro 2 Fiyatı Ne Kadar?

Ayaneo Pocket Micro 2'nin fiyatı 239 dolar olarak açıklandı. Karşılaştırmak gerekirse 2024 yılında çıkan Ayaneo Pocket Micro, 249 dolarlık fiyatla piyasaya sürülmüştü. Böylece yeni model selefine kıyasla 10 dolar daha uygun bir fiyatla kullanıcılarla buluşuyor. Üstelik daha yüksek bir performansla.

Ayaneo Pocket Micro 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Ayaneo, Pocket Micro 2'nin küresel olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancak cihazın Türkiye'de resmî olarak satışa çıkması beklenmiyor. Ki şirketin ülkemizde resmî bir distribütörü de yok. Bu nedenle Pocket Micro 2'nin ülkemizde satışa sunulmayacağı söylenebilir.

Editörün Yorumu

Pocket Micro 2'nin en dikkat çekici yanı selefine kıyasla hem daha güçlü özellikler sunması hem de daha uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi. Bu nedenle oldukça dikkat çekici bir model olduğunu söyleyebilirim. Keşke Türkiye'de de satışa sunulsa. Elbette bu henüz netlik kazanmış değil ancak beklentim oldukça düşük.