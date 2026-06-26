Volkswagen'de Kriz Kapıda: 100 Bin Kişi İşsiz Kalabilir!

Elektrikli otomobil çağına geçiş birçok marka için oldukça sancılı geçiyor. Çinli otomobillerin piyasaya giriş yapması ile köklü birçok şirket yüksek maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu şirketlerden birisi ise hiç kuşkusuz Volkswagen oldu. Alman Manager Magazin'in haberine göre bu durumu değiştirmek isteyen Volkswagen şimdiye kadar görülmemiş bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

Volkswagen Kaç Kişiyi İşten Çıkarabilir?

Alman basınında yer alan habere göre Volkswagen oldukça radikal bir karar alarak yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. İddiaye göre Volkswagen Almanya'daki dört fabrikasını kapatacak. Üretimini daha az fabrikada toplamayı planlayan Alman üretici bu şekilde masraflarını da en aza düşürme hedefinde.

Oldukça geniş çaplı bir yeniden yapılandırmaya hazırlanan Volkswagen, dört fabrikasını kapatmasının yanı sıra dünya çapında 100 bin kişinin de işine son verecek. Dünya genelinde 657 bin kişiye istihdam sağlayan Volkswagen'in bu sayıyı azaltmak istediği biliniyordu. Daha önce Volkswagen, Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Son yapılan haberler ise dünya genelinde 100 bin kişinin işsiz kalacağı yönünde.

Volkswagen Hangi Fabrikaları Kapatmayı Planlıyor?

Gelen haberler doğrultusunda Volkswagen Almanya'daki Hannover, Zwickau, Emden ve Audi'nin Neckarsulm tesislerini kapatacak. Mevcut model programlarını tamamlayan bu fabrikalarda üretimin sona ermesi bekleniyor. Manager Magazin'e göre bu fabrikalarda yaklaşık 40 bin kişi çalışıyor. Fabrikaların yıllık üretim kapasitesi ise 750 bin araç.

Bu listede özellikle markanın Zwickau ve Emden fabrikaları dikkat çekiyor. Bu fabrikalar markanın elektrikli otomobilleri açısından oldukça önemli görülüyordu. Zwickau fabrikasında VW ID.3, VW ID.4 ve VW ID.5 modellerinin yanı sıra Cupra Born ve Audi Q4 e-tron üretiliyor. Emden fabrikasında VW ID.4, ID.7 ve ID.7 Tourer modelleri banttan iniyor. Volkswagen hâli hazırda her iki fabrikada da üretimi yarıya düşürmüştü.

Hannover fabrikası ise markanın ticari araç merkezi olarak nitelendiriliyor. Volkswagen'in Hannover tesisi ID.Buzz, ID. Buzz Cargo, Multivan ve Transporter modellerinin üretiminin yanı sıra batarya montaj hattını içerisinde barındırıyor. Audi'nin Nackersulm fabrikasında da öncelikli olarak markanın içten yanmalı ve hibrit modelleri üretiliyor. Audi daha önce de Belçika'nın Brüksel kentindeki fabrikasını kapatmıştı.

Volkswagen Neden Yeniden Yapılandırmaya Gidiyor?

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, son dönemde sıkı bir maliyet düşürme politikası izliyor. Özellikle Çinli markalar ile mücadele edebilmek adına Volkswagen masraflarını büyük ölçüde kısmayı hedefliyor. Şirket, 2024 yılında 15 milyar euro, 2025 yılında ise 18 milyarlık bir tasarruf sağlamış durumda. Şirket işten çıkarma ve fabrika kapatma yoluyla 2030 yılına kadar tasarruflarını daha da artırmayı planlıyor.

Alman üretici, işten çıkarma ve fabrika kapatmaların yanı sıra Volkswagen Grubu'nun yapısını da değiştirmeyi planlıyor. Buna göre şirket hem Volkswagen'in binek araç bölümünü hem de grup içerisindeki markalara stratejik araç bileşenleri sağlayan Components bölümünü ayrı kuruluşlar olarak belirleyecek. Böylece işletmelerin sermaye piyasasında listelenmesinin daha kolay hâle geleceği ifade ediliyor.

Volkswagen Bu İddiaları Doğruladı MI?

Alman üretici henüz Manager Magazine tarafından ortaya atılan bu iddiaları doğrulamış değil. Herhangi bir kararın henüz kesinleşmediğini ifade eden şirket, bu yapının sürdürülebilir olmadığını ifade etmekle yetindi. 2030 yılı için 'Grup Hedef Tablosu' olarak nitelendirilen bu raporların 9 Temmuz'da Yönetim Kurulu tarafından incelenip karar bağlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Çinli otomobil üreticilerinin otomotiv pazarını ele geçirmesi ile Avrupalı dev şirketler oldukça zor günler geçiriyor. Çinli markaların düşük maliyetleri ile yarışamayan birçok şirket, maliyetlerini azaltmak için fabrikalarını taşıma ve işten çıkarma yoluna gidiyor. Bunun son örneği ise Volkswagen olacak gibi görünüyor.,

Henüz bu haber bir iddia olsa da Volkswagen'in hâli hazırda 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma konusunda anlaşmaya vardığını biliyoruz. Bu rakama Audi, Porsche ve yazılım şirketi Cariad'daki maliyet düşürme planları eklendiğinde 50 bin kişilik bir işten çıkarma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bakalım Volkswagen'den nasıl bir karar çıkacak?