PS5 ve Xbox İçin Tehlike Çanları! İç Karartan Tablo Ortaya Çıktı

Oyun konsollarına olan talebi ortaya koyan yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Circana'dan gelen son veriler, PlayStation 5 ve Xbox Series oyun konsolları için iç karartıcı bir tablo ortaya koydu. Diğer yandan hangi konsolun yükselişte olduğunu da açıklığa kavuşturdu.

PlayStation 5 Konsollarının Satışları Ne Durumda?

Circana tarafından gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen verilere göre PlayStation 5 özelinde işler pek beklendiği gibi gitmiyor. Son dönemde yaşanan fiyat artışları, PS5 satın alımlarını büyük ölçüde etkiledi. Bunun sonucunda PlayStation 5 için yapılan harcamalarda yüzde 43'lük bir düşüş meydana geldi.

Daha da vahim olanı, satılan PlayStation 5 sayısı yüzde 58 oranında geriledi. Mayıs 2026, 2000 yılının Mayısından bu yana en düşük donanım satışı gerçekleştirilen Mayıs ayı oldu. Bu, Sony'nin satış stratejisini yeniden gözden geçirmesini gerektirecek kadar önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Xbox Series Oyun Konsollarının Satışları Nasıl Bir Tablo Çiziyor?

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5'e benzer şekilde Xbox Series konsollarının satışında da önemli bir düşüş oldu. Aktarılan bilgilere göre Xbox Series donanım harcamaları geçen yıla göre yüzde 7 artarken konsol satışları ise yüzde 12 oranında düştü. Bu oran, PlayStation 5'in yanında oldukça düşük kalıyor ama bundan sonrası için çok olumlu bir tablodan bahsetmek pek de mümkün değil.

Microsoft, Xbox Series S ve Series X için kısa bir süre önce zam uygulanacağını duyurdu. 512 GB'lık Series S 399 dolardan (18 bin 602 TL) 499 dolara (23 bin 265 TL) çıkarken 1 TB'lık Series S ise 599 dolar (27 bin 927 TL) olacak. Öte yandan Series X'in 1 TB'lık sürümü 800 dolara (37 bin 299 TL) yükselecek. Dijital sürüm Series X 1 TB ise 750 dolara (34 bin 968 TL) satılacak.

Yeni fiyatlar, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli hâle gelecek. Üstelik belirli bir bölge ile sınırlı kalacak bir zam da değil. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye yansıması olacak. Zamlı fiyatların uygulanmaya başlanmasından sonra da bunun satın alımlara nasıl bir etkisi olacağı görülmeye başlanacak. Tahminler, şu an olduğundan çok daha olumsuz verilerle karşılaşılacağı yönünde.

Xbox Series ve PS5'in Aksine Hangi Konsol Yükselişte?

Xbox Series X / S ve PlayStation 5 satışları düşüşe geçerken Nintendo Switch 2 beklenmedik bir başarı sergiledi. Piyasaya sürüldüğü ilk 12 ayda Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir satış miktarına ulaştı. İlk yılının sonuna gelirken sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 5,9 milyon adetlik bir satış elde etti. Circana verilerine göre söz konusu oyun konsolu, Mayıs ayının ve 2026 yılının şimdiye kadarki en çok satılan konsolu konumunda yer alıyor.

Editörün Yorumu

PlayStation 5 satışlarının düşmesinin arkasındaki temel sebebin fiyat artışları olduğunu düşünüyorum. Bir iki yıla kadar PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hâl böyleyken oyuncular da eski sayılmaya yakın bir konsol için büyük meblağlar harcamak istemiyor.

Benzer durum Xbox için de geçerli ama Xbox konsolları uygulanan fiyat artışından değil, planlanan artıştan dolayı zor duruma giriyor. Şirket zaten konsol satışlarında yüzde 12'lik bir düşüş yaşamışken bir de 1 Ağustos 2026 itibarıyla fiyatları artıracağını açıkladı. Böyle bir dönemde fiyat artışına gitmek, bana göre tüketici açısından olumsuz değerlendirilecek bir hamle. Muhtemelen ilerleyen aylarda bu kararın daha çok etkisini göreceğiz.