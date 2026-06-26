650 KM Menzilli Elektrikli Araçtan Yeni Görüntüler! Lüks Detay Dolu

XPeng, uygun fiyatlı bir seri olan Mona'nın en yeni üyesi Mona L03'ün iç tasarımını ortaya koyan yeni görseller yayınladı. Bununla birlikte aracın iç tarafta sürücü ve yolculara neler sunduğu da açıklığa kavuştu. Son derece kullanıcı dostu bir tasarım tercih eden marka, rahat bir yolculuk deneyimi sunmaya odaklanıyor.

XPeng Mona L03'ün İç Tasarımı Nasıl?

XPeng Mona L03'ün iç tarafındaki yüzeylerin yüzde 72'sinden fazlası yumuşak dokulu yüksek kaliteli malzemelerle kaplandı. Tavan tarafında ise daha lüks detaylar yer alıyor. Büyük bir çoğunlukla üst düzey otomobillerde gördüğümüz kadife benzeri özel kumaş sayesinde araç oldukça şık bir hava kazanıyor.

İç tasarımda en çok dikkat çeken nokta elbette panoramik cam tavan. Çift katmanlı gümüş kaplama teknolojisi sayesinde bu cam tavan, araba sürerken içeri giren UV ışınlarını yüzde 99,9 oranında, görünür ışığı ise yüde 97 oranında engelliyor. Bu da yolcular için daha keyifli bir yolculuk anlamına geliyor.

Arabanın direksiyon arkasında klasik bir gösterge paneli bulunmuyor. Bunun yerine tam 26,8 inçlik büyük bir HUD mevcut. Ortada ise araç ayarlarının yanı sıra eğlence için kullanılan 15,6 inçlik büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Bu arada aracın iç kısmında neredeyse hiç fiziksel düğme bulunmuyor.

XPeng Mona L03'ün Özellikleri Neler?

BEV (Tam Elektrikli Sürüm): 183 kW (245 beygir) motor, 505 - 650 KM CLTC menzili ve 56 kWh / 69 kWh LFP batarya seçenekleri

183 kW (245 beygir) motor, 505 - 650 KM CLTC menzili ve 56 kWh / 69 kWh LFP batarya seçenekleri EREV (Menzili Uzatılmış Elektrikli Sürüm): 183 kW (245 beygir) elektrik motoru + 1,5 litre benzinli motor

183 kW (245 beygir) elektrik motoru + 1,5 litre benzinli motor Jant Seçenekleri: 18 ve 20 inç

18 ve 20 inç Boyut: 4650 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1600 mm yükseklik

4650 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1600 mm yükseklik Ön tekerlek ile arka tekerlek arası mesafe: 2850 mm

XPeng Mona L03, BEV (Tam Elektrikli Model) ve EREV (Menzili Uzatılmış Elektrikli Model) olmak üzere iki farklı versiyonla kullanıcıların karşısına çıkıyor. İkisi de temelde aynı tasarıma sahip. Ama özellik bakımından birbirlerinden ayrılıyorlar. Tam elektrikli sürümde 183 kW (245 beygir) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Ayrıca 56 kWh ve 69 kWh kapasiteye sahip LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya seçenekleri bulunuyor.

CLTC standartlarına göre tam elektrikli versiyonda 505-650 kilometre arasında değişen menzile sahip olunuyor. Tabii, Avrupa ve Türkiye yollarında bu değer aşağı yukarı 404 ve 520 kilometre aralığında olacaktır. Menzili uzatılmış versiyon, elektrikli motora ek olarak 1,5 litrelik benzinli motora sahip. Bu motor, tekerleklere güç aktarmak için kullanılmıyor, jeneratör görevi görüyor. Elektrik motoru yine 183 kW güç üretiyor. Sadece elektrikle 257 km CLTC menzili sağlıyor ki bunun da WLTP karşılığı hemen hemen 205 kilometreye denk geliyor. Benzinli motor devreye girdiğinde toplam menzil daha da artıyor.

XPeng Mona L03'ün Fiyatı Ne Kadar?

XPeng Mona L03'ün ne kadar fiyatla satılacağının bilgisi henüz paylaşılmadı fakat araç Temmuz 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Yani fiyat etiketi de çok yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Bu arada fikir vermesi açısından Xpeng Mona M03, 119 bin 800 yuandan (821 bin 451 TL) fiyata satışa sunulmuştu. Mona serisi, özellikle bütçe dostu araba arayanlara hitap ediyor. Dolayısıyla L03 de muhtemelen bu civarda bir fiyatla gelecek.

XPeng Mona L03 Türkiye'de Satılacak mı?

XPeng şu an BYD gibi Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında yer almıyor. Resmî bayi ağı ya da Türkiye'ye özel bir satış stratejisi bulunmuyor. Kaldı ki Mona L03'ün şu anlık Çin pazarına özel olarak sunulması hedefleniyor. Elbette ki yeni modellerini küresel çapta satışa sunma planı var. Bu planlarını hayata geçirmek için hızlı davranır ve beklentilerini karşılayan bir sonuç alırsa Mona L03 gibi modeller Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşabilir.

Editörün Yorumu

XPeng Mona L03'ün iç tasarımını çok beğendiğimi belirtmeliyim. Araçta neredeyse hiç fiziksel düğme yok. İç kısmın genel olarak sade tutulması, gözlerin yorulmamasını sağlıyor ve genel olarak lüks hissettiriyor. Öte yandan sürücü ve yolcuların görüp dokunduğu her yeri üst seviye otomobillerdeki gibi lüks hissettiren malzemelerle kaplaması da çekiciliğini artırıyor. Bu tür detaylara önem veren ve yakın zamanda elektrikli araç almayı düşünenler, Mona L03'ü de değerlendirilen modeller arasına dahil edecektir.