BİM Aşırı Ucuza Android Telefon Satacak: Fiyatı Ne Kadar?

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Zincir marketlerde belirli aralıklarla teknolojik ürünlerin satıldığını görüyoruz. BİM de bu kapsamda önümüzdeki hafta çok ucuz bir Android telefonu satışa sunacak. Peki bu modelin ismi ne ve özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

Casper Via M45 BİM'de Kaç TL'den Satılacak?

BİM, 3 Temmuz'da Casper Via M45'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonu zincir markette 6.900 TL'den satılacak. Aynı zamanda cihaz için iki yıllık garanti verildiğini de belirtelim. Modelin piyasada 7.399 TL'den satıldığını düşünürsek BİM'deki fiyatın oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Casper Via M45 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,53 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Teknolojisi: IPS

İşlemci: MediaTek Helio G36

RAM: 6 GB + 6 GB Sanal RAM

Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar genişletilebilir)

Arka Kamera (Ana): 50 MP

Arka Kamera (Makro): 2 MP

Arka Kamera (Bokeh): 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android 14

Parmak İzi Sensörü: Var

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Casper Via M45 Ekran Özellikleri Neler?

Casper Via M45'te 6,53 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan IPS bir ekran karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu 90Hz tazeleme hızları sayesinde 60Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Casper Via M45 İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Helio G36. Bu yonga seti halihazırda Tecno Spark 20C gibi giriş seviye modellerde karşımıza çıkıyor. Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde Call of Duty: Mobile'ı 30-40 FPS arasında çalıştırdığını görebiliyoruz. Ancak yine de bazı sahnelerde kare hızlarında düşüşler olduğunu da belirtelim. Ancak yine de böylesine ucuz bir modelde bu sonuçları elde etmek etkileyici.

Casper Via M45 Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel bokeh sensörü bulunuyor. Bunu biraz daha açarsak makro sensör çok yakından net detay fotoğrafları çekmenizi sağlarken, bokeh lensiyse arka planları bulanıklaştırarak odaklandığınız nesneyi ön plana çıkaran portre etkisini oluşturuyor. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Casper Via M45 Batarya Özellikleri Neler?

Bilindiği gibi giriş segment modellerde genellikle 5.000 mAh seviyesi bataryalar kullanılıyor. Casper Via M45 de benzer şekilde 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Ürünün şarj hızı ise 10W seviyelerinde diyebiliriz. Hatta şirketin iddiasına göre akıllı telefon 10 saat kesintisiz video izleme imkanı sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.