Sony'den PlayStation Store'da Büyük Temizlik: 900'den Fazla Oyun Kaldırılıyor

Sony'nin PlayStation konsollarının dijital oyun mağazası PlayStation Store'da temizlik operasyonu sürüyor. Şirket yılın başından bu yana binlerce düşük kaliteli oyunu platformdan kaldırdı. Görünüşe göre Sony bunu devam ettirmekte kararlı. Son olarak PlayStation Store'dan yüzlerce oyunun daha kaldırılacağı açıklandı.

PlayStation Store'dan Kaldırılacak Oyunlar Hangileri?

PlayStation Store'u kalitesiz oyunlardan arındırarak platformun genel kalitesini artırmak isteyen Sony, mağazadaki oyun yayınlama kurallarını daha da sıkılaştırdı. Bunun sonucunda kısa süre önce Afil Games tarafından yayınlanan yüzlerce oyunun yakında mağazadan kaldırılacağı açıklandı.

Afil Games, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "shovelware" olarak nitelendirilen yaklaşık 933 oyunun yakında PlayStation Store'dan kaldırılacağını ifade etti. Şirket PlayStation'ın yeni yayınlama politikalarının kendileri için uygun olmadığını belirterek artık Sony ile çalışamayacaklarını açıkladı.

Bu arada bilmeyenler için shovelware; genellikle düşük bütçeyle, kısa sürede geliştirilen ve özgünlükten uzak, düşük kaliteli oyunları tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu tür yapımlar çoğunlukla popüler oyunların basit kopyaları olarak karşımıza çıkıyor ve mevcut oyuncu kitlesinden pay almaya çalışıyor. Afil Games'in oyunlarının da bu kategoriye girdiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin PlayStation Store'da en fazla oyuna sahip ilk 10 yayıncı arasında yer aldığı da biliniyor. Görünen o ki genellikle shovelware oyunlar piyasaya sürerek bu sıralamaya girmeyi başarmış.

PlayStation Store'daki Düşük Kaliteli Oyunlar Neden Kaldırılıyor?

Peki Sony, yılın başından beri PlayStation Store'daki kalitesiz oyunları neden kaldırıyor, düşük çabayla geliştirilen yapımlara neden savaş açtı? Sony'nin bu oyunları kaldırmasının temel nedeni PlayStation Store'un düşük kaliteli ve birbirine benzeyen oyunlarla dolmasını engellemek istemesi.

Son yıllarda bazı yayıncılar çoğunlukla popüler oyunların kopyası olan yüzlerce oyunu mağazaya ekledi. Ancak bu durum oyuncuların kaliteli oyunları bulmasını oldukça zorlaştırdı. Sony ise oyuncuların mağazada daha kaliteli oyunlarla karşılaşmasını istiyor.

Editörün Yorumu

Son yıllarda yapay zekânın gelişmesiyle birlikte artık vibe coding yaklaşımı sayesinde oyun geliştirmek mümkün hâle geldi. Elbette Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi dev bütçeli oyunları yalnızca yapay zekâ ile geliştirmek mümkün olmasa da bunların çok daha az emekle hazırlanmış versiyonlarını yapmak mümkün.

Ancak bu durum dijital oyun mağazalarındaki kalitesiz oyunların sayısını sürekli artırıyor. Üstelik bu sorun yalnızca PlayStation Store ile sınırlı değil. Steam gibi platformlarda da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz.