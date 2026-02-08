Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Xiaomi 17 Ultra'nin global sürümüne dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda global sürümün işlemcisi açıklığa kavuştu. Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemciye sahip olacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Sürümünde Hangi İşlemci Olacak?

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümünde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla tek çekridek performansında yüzde 20, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar artış sunuyor. CPU güç verimliliğinde ise yüzde 35'e kadar iyileşme elde ediliyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global) Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kmaera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera mevcut. Xiaomi 17 Ultra'nın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonda ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 1.499 euro (77.034 TL) fiyat etiketiyle global pazarda satışa sunulacak. Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında şu anda 79 bin 999 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla Xiaomi 17 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.