16 GB RAM'li Ucuz Oyun Konsolu Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Ucuz oyun konsolları arasına yeni bir model daha katıldı. Ayaneo, Pocket S Mini isimli taşınabilir konsol tanıttı. Bununla birlikte konsolun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan konsol, uygun fiyatın yanı sıra 16 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Ayaneo Pocket S Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 4,2 inç

4,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 960 x 1280 piksel

960 x 1280 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon G3x Gen 2

Snapdragon G3x Gen 2 GPU: Adreno A32

Adreno A32 RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR5X

8 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 512 GB UFS 4.0

128 GB / 512 GB UFS 4.0 Batarya: 6000 mAh

6000 mAh İşletim Sistemi: Android 14

Android 14 Ağırlık: 305 gram

305 gram Boyut: 167,1 x 77,85 x 18,5 mm

167,1 x 77,85 x 18,5 mm Parmak İzi Okuyucusu: Var.

Pocket S Mini'de Qualcomm'un taşınabilir oyun cihazları için geliştirdiği özel bir işlemci olan Snapdragon G3x Gen 2 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor. Kryo CPU mimarisine sahip olan Snapdragon G3x Gen 2'de Adreno A32 GPU mevcut. Bu işlemci, performansın yanı sıra verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Konsolda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya ve verimli işlemci, Pocket S Mini'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Ayaneo tarafından tanıtılan cihaz, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut.

Uygun fiyatlı taşınabilir oyun konsolunun ekranı 4,2 inç büyüklüğünde. Pocket S Mini, LCD ekran üzerinde 960 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor. Bluetooth 5.3 ve yüksek hızlı Wi-Fi desteği ile birlikte gelen cihazda USB 3.2 Gen 2 Type-C ve microSD desteği bulunuyor. Güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu de yer alıyor.

Ayaneo Pocket S Mini Fiyatı

Ayaneo Pocket S Mini'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 319 dolar (13.853 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 479 dolar (20.801 TL) fiyat etiketi belirlendi. 167,1 x 77,85 x 18,5 mm boyutlarında ve 305 gram ağırlığında olan konsol, beyaz, siyah ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.