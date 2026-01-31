Oyun Konsolu Gibi Kullanılan Telefon Yolda! 165Hz Ekranı Var

Ayaneo, Sony Xperia Play'den ilham alınarak geliştirilen ve tasarımı itibarıyla tıpkı bir el konsolunu anımsatan Pocket Play hakkında önemli bilgiler paylaşmayı sürdürüyor. Şirketin yeni paylaşımı ile beraber yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın işlemcisi belli oldu. Cihaz, sanılanın aksine Dimensity işlemci ile birlikte gelecek.

Ayaneo Pocket Play'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ayaneo Pocket Play, MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisinden gücünü alacak. Bu işlemcide dört adet 3.25 GHz hızında Arm Cortex-X4, dört adet 2.0 GHz'e kadar Arm Cortex-A720 olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Aslına söylentiler, cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile birlikte geleceği yönündeydi fakat Ayaneo, bunun yerine Dimensity işlemciden yana tercih yaptı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Android tabanlı oyun konsolları ile bilinen Ayaneo'nun akıllı telefon pazarına da adım atmasını sağlayacak bu telefon, ekranın altından kayarak çıkan fiziksel bir kontrolcüye sahip olacak. Bu sayede cihaz, el konsolları ile büyük bir benzerlik taşıyacak.

Telefonun altından kaydırıp kullanmaya başlayabileceğiniz kontrolcü, yön kontrolü için D-Pad, ABYX düğmeleri ve çift analog içerecek. Bununla beraber oyuncuların standart dokunmatik yüzey veya sanal oyun çubuğu olarak kullanabileceği iki adet akıllı dokunmatik yüzeyin olduğunu da belirtelim. Yeni cihaz, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak olan bu cihazın ön yüzeyinde kamera için ekranı kapatan bir delik bulunmuyor. Bunun yerine hem kamera hem hoparlör için üst kısımdaki kalın çerçevede yer alacak. Böylece oyuncular dikkati dağılmadan kesintisiz bir oyun deneyimi elde edebilecek.

Ayaneo Pocket Play Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Ayaneo Pocket Play için henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmadı ancak klasik satış yöntemlerinin yerine Kickstarter üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Kickstarter sayfası her ne kadar oluşturulmuş olsa da henüz satın almak mümkün değil. 2026 yılının ilerleyen aylarında kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor.