Volkswagen'den Geri Adım: Tuşlar Geri Gelecek!

Volkswagen geçtiğimiz günlerde marka için oldukça önemli bir modeli tüketiciler ile buluşturdu. Belki de şirketin elektrikli otomobil trendini geç yakalamasındaki mali açığı kapatacak olan ID.Every1 için yeni bir tasarım kararı geldi. Bu karar otomobil sektöründe belki de yıllardır konuşulan bir konuydu zira yeni gelen değişiklik ile birlikte otomobilin içerisine "manuel" tuşlar da eklenecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Tasarım Müdürü: O Bir Telefon Değil Otomobil!

Üretici firmalar neredeyse son 10 yıldır "elektriklenme hareketi" ile birlikte dokunmatikleşme trendine de ayak uyduruyor. Ancak bu trend pek çok tüketici için sinir bozucu ve gereksiz. Zira insanlar otomobillerinde her yerde ekranlar görmekten ziyade manuel tuşlar görmek istiyor. Bunun yanında dünya genelindeki saygın otomobil gazetecileri ve otomobil haber sayfaları da aynı eleştrilerini sürekli olarak yapıyordu.

Fakat bunun aksine otomobil firmaları inatla her yere ekran koymaya devam ediyordu. Bu noktada bazı markaların kapı kollarına bile ekran ekledikleri senaryolarla karşılaşıldı. Volkswagen ID.Every1'da benzer eleştrilerin odak noktasında kaldı. Zira otomobilin iç mekan tasarımında sadece ekranlar bulunuyordu ve aracın klima, radyo gibi özelliklerinin tüm kontrolünün karmaşık bir uygulama menüsü üzerinden yapılması gerekiyordu.

Bu konuda Autocar'a konuşan Volkswagen Tasarım Müdürü Andreas Mindt bahsi geçen tasarım yaklaşımının bir hata olduğunu ve bu noktada Volkswagen'in geri adım atarak otomobilleri gerektiği kadar dijitalleştirme kararı aldıklarını bildirdi. Konuşmasının devamında ise markanın otomobillere manuel tuşlar ekleyeceğini ve bunların birer telefon değil otomobil olduklarını bildirdi.

Peki sizce otomobil markalarının tüm modellerinde gereğinden fazla ekran kullanması iyi bir tasarım hamlesi mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz...