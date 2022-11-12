Star Wars'un Sevilen Karakteri Baby Yoda İçin Animasyon Yapıldı

Tüm zamanların en sevilen kurgu evrenlerinden olan Star Wars, Disney'in satın alımından sonra onlarca içerikle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hayranlar tarafından en çok sevilen yapımlardan biri de The Mandalorian dizisi olmuştu. The Mandalorian ve bebek Yoda Grogu'yu sevenler için iyi bir haberimiz var!

Diziyle birlikte ilk defa tanıştığımız Baby Yoda karakteri, tatlı hareketleriyle birlikte milyonlarca insanın sevgisini kazandı. Hayranların isteklerine cevap veren Disney, Baby Yoda için kısa animasyon yayınlanacağını açıkladı.

Baby Yoda Animasyonunu Hayao Miyazaki'nin Stüdyosu Yapacak

Discover Zen - Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

Baby Yoda animasyonunu üstlenen stüdyo, animeseverler için bir hayli tanıdık. Ünlü anime yönetmeni Hayao Miyazaki'nin kurduğu Studio Ghibli, Grogu animasyonu için kolları sıvadı.

Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro, Yürüyen Şato ve Prenses Mononoke gibi yapımlarla ünlü olan stüdyo, "Grogu ve Kum Tavşanları" isimli animasyonda görev yapacak.

Grogu ve Kum Tavşanları animasyonu, bugün Disney+'ta yayınlanacak.