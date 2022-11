Star Wars'un Sevilen Karakteri Baby Yoda İçin Animasyon Yapıldı

Tüm zamanların en sevilen kurgu evrenlerinden olan Star Wars, Disney'in satın alımından sonra onlarca içerikle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hayranlar tarafından en çok sevilen yapımlardan biri de The Mandalorian dizisi olmuştu. The Mandalorian ve bebek Yoda Grogu'yu sevenler için iyi bir haberimiz var!

Diziyle birlikte ilk defa tanıştığımız Baby Yoda karakteri, tatlı hareketleriyle birlikte milyonlarca insanın sevgisini kazandı. Hayranların isteklerine cevap veren Disney, Baby Yoda için kısa animasyon yayınlanacağını açıkladı.

Discover Zen - Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB