Google Aramalar ile Baby Yoda Evinize Geliyor

Google ile Baby Yoda evinize geliyor. Google'ın geçtiğimiz dönemden bu yana sunduğu AR arama sürümü sayesinde onlarca hayvan ve film karakteri 3D olarak modellenmişti. ABD'li teknoloji devinin son modellemesi ise Star Wars efsanesi Baby Yoda'yı içeriyor.

Google, artırılmış gerçeklik arama sonuçlarına Grogu'yu (veya Baby Yoda) ekledi. Google'ın yeni AR sürümü sayesinde Baby Yoda'yı doğrudan odanıza veya ofisinizde gözlemleyebilirsiniz.

Mobil cihazda veya Google uygulamasında "Grogu", "The Child", "The Mandalorian" veya "Baby Yoda" şeklinde bir arama yapmak, karakterin Wikipedia özetiyle tipik bilgi panelini ekrana getiriyor. Baby Yoda'yı odanızda görmek istiyorsanız "3D olarak Görüntüle"yi tıklayabilirsiniz. Bu butona tıkladıktan sonra kameranız açılacak ve Baby Yoda'yı istediğiniz yere konumlandırmanıza izin verilecek.

Google ile Baby Yoda evinize geliyor

Google'ın sunduğu Baby Yoda animasyonu; gözlerini açıp kapatıyor, kafasını ve kulaklarını eğebiliyor, ayrıca küçük gövdesinin hafif bir hareketle döndürebiliyor. Google'ın bu modellemesini kullanan kişilere göre Grogu'nun varsayılan boyutu Star Wars'taki gerçek boyuyla eşleşiyor.

Resimlere ve kısa bir açıklamaya ek olarak bilgi paneli, küçük uzaylının 3 boyutlu bir modelini de içeriyor. Parmaklarınızla döndürebileceğiniz etkileşimli bir sürümü açarak bu modelin detaylarını görebilirsiniz. Baby Yoda modeli, ses efektlerinin yanı sıra bir AR moduna yer veriyor.

Grogu, Google üzerinden yapılan ilk Star Wars modellemesi değil. ABD'li teknoloji daha önce de birçok Star Wars içeriğini aramalar kısmına dahil etmişti. Google; The Mandalorian AR Experience uygulaması için Disney ile işbirliği yaptı ve bu anlaşma kapsamında ARCore teknolojisi kullanılarak pek çok Star Wars modellemesi yaratıldı. Bu modellemelerin Google Pixel cihazlarında AR çıkartmaları olarak da sunulduğunu hatırlatalım.

Google -en çok dikkat çekeni Baby Yoda olsa da- son güncellemesiyle birlikte su aygırları, zebralar ve zürafalar dahil AR endeksli arama listesine 50 yeni modelleme ekledi.

Tıpkı diğer Google 3D hayvanları ve yaratıkları gibi, Grogu artık herhangi bir yerde olabilir, fotoğraflarda veya videolarda yer alabilir. Ayrıca yeni Baby Yoda 3D modeli, AR moduyla birlikte ses efektleri de sunuyor. Eğer siz de Baby Yoda'yı evinize çağırırsanız, yorumlardan düşüncelerinizi bizimle paylaşın!