OPPO'dan Şarjı İki Gün Gidecek Telefon Geliyor! Hem de Uygun Fiyata

OPPO, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce orta-üst segmentte konumlanan Reno 16 ve Reno 16 Pro modellerini tanıtmıştı. Çinli üretici şimdi ise yeni bir orta segment model üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntı ise söz konusu cihazın özellikle bataryasıyla dikkat çekebileceğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

OPPO'nun Yeni Orta Segment Telefonunun Bataryası Nasıl Olacak?

Henüz adı açıklanmayan modelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre cihaz, yaklaşık 10.000 mAh kapasiteli dev bir bataryayla gelebilir. Şirketin bunu test ettiği belirtiliyor. Test başarıyla sonuçlanırsa söz konusu model, özellikle pil ömrüyle orta segmentte rakiplerinden ayrışarak kullanıcıların dikkatini çekebilir.

10.000 mAh bataryanın tam olarak kaç saat kullanım sunacağı ise şu an için bilinmiyor. Zira bir telefonun pil performansında yalnızca batarya kapasitesi değil; kullanılan batarya teknolojisi, yazılım optimizasyonu ve işlemcinin enerji verimliliği gibi unsurlar da büyük önem taşıyor.

Ancak OPPO'nun yalnızca yüksek kapasiteli bir batarya sunmakla yetinmeyip işlemcinin enerji verimliliğini yüksek tutacağı ve yazılım optimizasyonuna önem vereceği düşünülüyor. Bu nedenle cihazın uzun pil ömrüyle dikkat çekmesi bekleniyor. Bu doğrultuda kullanım süresi belki iki güne kadar uzayabilir. Ki aynı batarya kapasitesine sahip modeller de yaklaşık bu kadar süre kullanılabiliyor. Peki OPPO'nun yeni orta segment telefonunun fiyatı ne kadar olacak?

Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Aynı sızıntı kaynağına göre bu akıllı telefonun yaklaşık 2 bin yuan (yaklaşık 295 dolar) fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Bu da oldukça rekabetçi olacağını gösteriyor. Modelin henüz resmî olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bile net değil ancak Türkiye’de satışa sunulması durumunda yaklaşık 26 bin TL civarında bir fiyatla karşımıza çıkabilir.

Vergiler olmasaydı bu rakamın yaklaşık 13 bin TL seviyesinde olması mümkündü. Ancak bilindiği üzere ülkemizde akıllı telefonlardan yaklaşık yüzde 104 oranında vergi alınıyor. Tabii döviz kurlarının yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

OPPO'nun Yeni Orta Segment Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun merakla beklenen yeni orta segment telefonunun ne zaman tanıtılacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Mevcut bilgilere göre cihaz hâlâ geliştirme ve test aşamasında. Bu da modelin henüz piyasaya sürülmeye hazır olmadığını gösteriyor. Beklentiler ise cihazın yıl sonuna kadar tanıtılıp satışa sunulabileceği yönünde. Ancak bu konuda OPPO tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon üreticileri son yıllarda batarya kapasitesini artırma konusunda önemli adımlar atıyor. vivo ve Honor gibi bazı Çinli markalar yüksek kapasiteli bataryalara sahip modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise OPPO’nun test ettiği iddia edilen 10.000 mAh batarya orta segmentte fark yaratmaya hazırlanıyor. Eğer şirket bu kapasiteyi verimli bir şekilde kullanarak gerçekten uzun pil ömrü sunmayı başarabilirse söz konusu modelin yüksek satış rakamlarına ulaşma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.