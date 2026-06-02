144Hz Mini LED Televizyon Tanıtıldı! 100 İnç Büyüklüğünde

Dünya Kupası merakla beklenirken yeni bir akıllı televizyon tanıtıldı. Hisense tarafından üretilen U7SE, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Televizyonun 100 inç büyüklüğündeki Mini LED ekranı ise özellikle maç izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Hisense U7SE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç, 100 inç

55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç, 100 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: Mini LED

Mini LED Görüntü İşleme Motoru: Hi-View AI Engine (100 inç modelde Pro versiyon)

Hi-View AI Engine (100 inç modelde Pro versiyon) HDR10+: Destekliyor.

Destekliyor. Dolby Vision IQ: Destekliyor.

Destekliyor. Dolby Atmos: Destekliyor.

Destekliyor. AMD FreeSync Premium: Destekliyor.

Destekliyor. HDMI 2.1 Portu: Var.

Var. İşletim Sistemi: VIDAA Smart OS (Hisense'in kendi işletim sistemi)

Hisense U7SE'nin Ekran Özellikleri Neler?

Hisense U7SE 55 inç, 65 inç, 75 inç 85 inç ve 100 inç olmak üzere beş farklı ekran boyutu seçeneğine sahip. Akıllı televizyon, Mini LED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Mini LED teknolojisi, LED teknolojisine kıyasla çok daha küçük boyutlu binlerce LED kullanıyor. Bunun sağladığı birden fazla avantaj mevcut.

Mini LED ekranda karanlık sahnelerde küçük boyutlu binlerce LED tamamen kapanıyor. Böylece siyahlar tam anlamıyla siyah olarak gösteriliyor. Grileşme sorunu yaşanmıyor. Mini LED ayrıca canlı renkler sunuyor. Bu arada yüksek yenileme hızı ise yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

Saniyede ne kadar çok kare gösterilirse hareketler o kadar net oluyor ve bulanıklaşma sorunu yaşanmıyor. Bu televizyon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu da söz konusu deneyim için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Televizyon HDR10+ ve Dolby Vision IQ teknolojilerini de destekliyor.

Normal şartlarda televizyonda bir film açtığınızda parlaklık ayarı tüm film boyunca aynı seviyede kalıyor. HDR10+ ve Dolby Vision IQ ise filmi kare kare analiz ederek her sahne için en ideal parlaklığı ayarlıyor. Ayrıca Dolby Vision IQ, akşam ışıklar kapalıyken televizyonun renklerini ve kontrastını gözünüzü yormayacak şekilde otomatik olarak belirliyor.

Televizyonlarda normalde ses yalnızca sağ ve soldan geliyor. Dolby Atmos ise sesi üç boyutlu hâle getiriyor. Bu da film ve dizi izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Televizyonun AMD FreeSync Premium teknolojisini de desteklediğini belirtelim. Oyun oynarken oyun konsolu, televizyona sürekli olarak kareler yani yeni görüntüler gönderiyor fakat konsolun saniyede gönderdiği kare sayısı ile televizyonun ekranının yenilediği görüntü sayısı arasında senkronize sorunu yaşanabiliyor.

Konsol bir saniyede 60 kare gönderirken sonraki saniyede bu sayı 45'e düşebiliyor. Televizyon ise hep sabit bir hızda ekranı yeniliyor. Tam da böyle bir durumda AMD FreeSync Premium devreye girerek televizoynun yenileme hızını konsol ile eşitliyor. Böylece ekranda yırtılma veya takılma gibi senkronizasyon sorunları önleniyor.

Hi-View AI Engine Ne İşe Yarıyor?

Yapay zekâ desteğine sahip görüntü işleme motoru olan Hi-View AI Engine, görüntüyü tıpkı insan gözü gibi analiz ediyor ve gerçek zamanlı olarak iyileştiriyor. 100 inç ekran büyüklüğüne sahip olan modelde Hi-View AI Engine'in Pro sürümü bulunuyor. Bunun nedeni ise ekran büyüdükçe pikselleri yönetmenin ve görüntüyü netleştirmenin çok daha fazla güç gerektirmesi.

Televizyonunuz 4K çözünürlüğe sahip olabilir fakat izlediğiniz her içerik 4K çözünürlüğünde değildir. Bu görüntü işleme motoru, düşük kaliteye sahip görüntüleri yapay zekâ desteğiyle birlikte kare kare yeniden işliyor. Böylece görüntüleri çok daha kaliteli şekilde gösteriyor. Hi-View AI Engine ayrıca ekranda bir insan yüzü varsa ten rengini daha doğal yapıyor. Eğer bir futbol maçı izliyorsanız modu otomatik olarak spor olarak belirliyor ve çimlerin rengini daha belirgin hâle getirip topun hareketini akıcı yapıyor.

Hisense U7SE'de HDMI Portu Var mı?

HiSense'in yeni akıllı televizyon modelinde HDMI 2.1 portu bulunuyor. HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yani Xbox Series X/S ve Playstation 5'te yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Yani bu port, yeni nesil konsolların vadettiği en yüksek grafik ayarını ve akıcığı televizyonda eksiksiz bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Hisense U7SE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Hisense markasının akıllı televizyonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hisense U7SE'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Hisense U7SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Hisense U7SE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Hisense U7SE için 671 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu fiyatın 55 inç ekran büyüklüğüne sahip sürüme ait olduğunu belirtelim. 671 dolar, güncel kur ile birlikte 30.815 TL'ye denk geliyor. Televizyon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 45 bin TL civarında olabilir. 100 inçlik sürümün fiyatı ise henüz belli değil.

Editörün Yorumu

100 inç büyüklüğündeki bir ekranda özellikle futbol izlemenin oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Bu dev ekran, tıpkı stadyumdaymış gibi hissettirecektir. Çok canlı renklere sahip olan Mini LED teknolojisi ise izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. AMD FreeSync Premium özelliğinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu özellik, ekran yırtılması gibi senkronizasyon sorunlarını önleniyor.