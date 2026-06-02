PC Oyuncuları, Bu 1 Haftalık Oyunu Bırakamıyor! Satışlar Altüst Oldu

Valve, her hafta düzenli olarak hangi oyunların Steam'de çok fazla satıldığını gözler önüne seren liste yayınlıyor. Bu hafta yayınlanan listeye damgasını vuran oyun ise aksiyon ve macera oyunu 007 First Light oldu. IO Interactive A/S tarafından geliştirilen oyun hem Türkiye hem dünya genelindeki oyuncular tarafından çok beğenildi.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türkiye'deki Steam kullanıcıları, 26 Mayıs 2026 ila 2 Haziran 2026 tarihlerinde en çok 007 First Light'ı satın aldı. Söz konusu yapım, Steam'de "son derece olumlu" derecelendirmeye sahip. MI6 eğitim programına katılan James Bond'un macerasını konu alıyor. Hem grafik hem oynanış bakımından etkileyici bir deneyim sunan oyunda yeri geldiğinde gizlice hareket ediyor, yeri geldiğindeyse yakın dövüş becerilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz.

Listenin ikinci sırasında Forza Horizon 6 konumlandı. Yarış oyunları arasında yer alan bu yapım, ilk olarak 19 Mayıs 2026'da piyasaya sürüldü. Aradan geçen o kadar süreye rağmen haftalardır ya birinci ya ikinci sırada konumlanıyor. 007 First Light çıkmasaydı belki geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ilk sırada yer alacaktı.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

007 First Light Forza Horizon 6 Paralives Path of Exile 2 Subnautica 2 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Mina the Hollower Grand Theft Auto V Enhanced Warhammer 40,000: Space Marine 2 Ready or Not

Steam'de 26 Mayıs 2026 ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında dünya genelinde en çok satılan oyunların başında Türkiye'de olduğu gibi 007 First Light geldi. İkinci sıra da Türkiye ile aynı kalırken üçüncü sıraya Paralives yerleşti. Paralives Studio tarafından 25 Mayıs 2026'da yayınlanan, henüz çok yeni olarak sayabileceğimiz bu yapım, The Sims benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Karakterleri giydiği kıyafetin rengine kadar özelleştirebiliyor, evi dekore edebiliyoruz. Bir yaşam simülasyonunda olması gereken her şeyin olduğunu söylemek mümkün.

Dördüncü sırada Path of Exile 2 konumlandı ki bunun en önemli sebebi, oyunun hafta sonu oynaması ücretsiz hâle gelmesinden kaynaklanıyor. Henüz erken erişimde olan bu yapım önünde sonunda ücretsiz olacak ama şu ana kadar oynayabilmenin tek yolu erken erişim avantajı sunan paketi satın almaktı. Oynaması ücretsiz olduktan sonra oyunu deneme imkânı elde eden kişiler yapımı beğenmiş gibi görünüyor. Bu da erken erişim paketinin satışlarını artırmış olabilir.

Editörün Yorumu

007 First Light'ın bu hafta ilk sıraya yükseleceğini tahmin etmiştim. Oyun sosyal medyayı âdeta yıkıp geçti. Oyuncuların akışının baştan aşağı oynanış videoları ile dolmasına neden olan yapım, her ne kadar her kullanıcıya hitap eden bir türe sahip olmasa da oyuncuların en çok satın aldığı oyun olmayı başardı. Bu da bana göre uzun geliştirme sürecinin çok verimli geçmesinden kaynaklanıyor. Öyle ki gerek oynanış gerek grafik açısından ne kadar büyük emek verildiği görülebiliyor.