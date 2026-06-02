Volkswagen Haziran 2026 Fiyat Listesi Yayınlandı! Cep Yakıyor

Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesi yayınlandı. Bu liste ile birlikte güncel sıfır araç fiyatları da netlik kazandı. Mevcut modeller arasında T-Cross, Golf, Golf R, Taigo, Golf GTI, Tiguan, Passat ve Tayron bulunuyor. Liste genel olarak ele alındığında ise 2 milyon TL'nin altında bir araç olmadığı görülüyor.

Volkswagen Haziran 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?

Model Başlangıç Fiyatı T-Cross 2 milyon 275 bin TL Taigo 2 milyon 165 bin TL Golf 2 milyon 258 bin TL Yeni T-Roc 2 milyon 755 bin TL Tiguan 3 milyon 402 bin TL Passat 3 miyon 600 bin TL Tayron 3 milyon 667 bin TL Golf GTI 5 milyon 609 bin TL Golf R 7 milyon 51 bin TL

Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesine göre en düşük fiyatlı model, T-Cross'un 1,0 litre turbo benzinli, 116 beygir gücünde ve manuel vitese sahip modeli oldu. Life donanımı ile gelen bu model, 2 milyon 275 bin TL'ye alıcılarla buluşacak. Öte yandan en pahalı model de Golf R oldu. R donanımla sunulan bu araç 7 milyon 51 bin TL'ye satılacak.

Volkswagen T-Cross'un Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life 2 milyon 275 bin TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2 milyon 683 bin TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2 milyon 842 bin TL T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2 milyon 950 bin TL

Volkswagen T-Cross'un temel modeli, manuel vites ve standart donanımla geliyor. Bu model 2 milyon 275 bin TL'den başlayan fiyata satılırken aynı seviyedeki otomatik vitesli araç ise 2 milyon 683 bin TL'ye alıcısını buluyor. Style donanımı 2 milyon 842 bin TL ile müşterilerin karşısına çıkarken R-Line donanım ise 2 milyon 950 bin TL'ye satılıyor.

Volkswagen Taigo'nun Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 2 milyon 596 bin TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2 milyon 927 bin TL Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 3 milyon 52 bin TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 3 milyon 114 bin TL Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 3 milyon 331 bin TL

Volkswagen Taigo'nun manuel vitesli en temel modeli, 2 milyon 165 bin TL fiyatla müşterilerle buluşuyor. Otomatik vitesli Life donanımı için 2 milyon 596 bin TL fiyat etiketi belirlenirken Style versiyonu 2 milyon 927 bin TL, R-Line donanımında fiyat 3 milyon 52 bin TL'ye çıkıyor. Daha yüksek beygir gücü üreten motora sahip Style ve R-Line'ın başlangıç fiyatı ise sırasıyla 3 milyon 114 bin TL ve 3 milyon 331 bin TL şeklinde.

Volkswagen Golf'un Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 2 milyon 258 bin TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 2 milyon 829 bin TL Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 3 milyon 191 bin TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 3 milyon 393 bin TL Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 3 milyon 618 bin TL

Volkswagen Golf, Impression donanım ve manuel vitesli başlangıç seçeneği ile 2 milyon 258 bin TL'den satışa sunuluyor. Otomatik vitesli seçenekler ise donanıma göre 2 milyon 829 bin TL ile 3 milyon 618 bin TL arasında değişen bir fiyatla müşterilerle buluşuyor.

Volkswagen Golf GTI'ın Haziran 2026 Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI 5 milyon 609 bin TL

Golf GTI, GTI donanımı ile geliyor. Bu modelin fiyatı 5 milyon 609 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Standart Golf modeline kıyasla daha sportif bir model olarak öne çıkan Golf GTI, daha çok performansa yoğunlaşıyor. Güçlü bir motoru bulunan araç hem günlük kullanım hem sportif beklentileri karşılamayı başarıyor.

Volkswagen Golf R'ın Haziran 2026 Fiyatı Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R 7 milyon 51 bin TL

R donanımı ile beraber gelen Golf R, 328 beygir gücü üreten bir motora sahip. Yol tutuşu ve yüksek performansı ile ön plana çıkan dört çeker model için 7 milyon 51 bin TL fiyat belirlendi. Standart Golf modellerine göre özellikle hızlanma konusunda önde konumlanıyor.

Volkswagen Yeni T-Roc'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 2 milyon 755 bin TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style 3 milyon 312 bin TL Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 3 milyon 420 bin TL

Volkswagen Tiguan'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3 milyon 402 bin TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4 milyon 374 bin TL Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 4 milyon 666 bin TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 6 milyon 254 bin TL Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 6 milyon 617 bin TL

Volkswagen Tayron'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life 3 milyon 667 bin TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life 3 milyon 766 bin TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 4 milyon 688 bin TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance 4 milyon 794 bin TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line 5 milyon 3 bin TL Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line 5 milyon 104 bin TL

Volkswagen Passat'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?

Model Donanım Fiyat Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 3 milyon 600 bin TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 4 milyon 302 bin TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 4 milyon 775 bin TL Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 4 milyon 907 bin TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 7 milyon 203 bin TL Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line 7 milyon 244 bin TL Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line 7 milyon 375 bin TL

Editörün Yorumu

Volkswagen Haziran 2026 fiyat listesindeki modellerin biraz yüksek fiyata sahip olduğunu düşünüyorum. En düşük model, 2 milyon 165 bin TL'den başlıyor ve bunun pek de erişilebilir bir fiyat olduğu söylenemez. Kullanıcıların en çok almak istediği modeller de benzer şekilde biraz yüksek fiyatlı kalıyor. Umuyorum ki yakın zamanda genel olarak sıfır araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanır ve bu modeller daha ulaşılır hâle gelir.