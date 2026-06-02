Volkswagen Haziran 2026 Fiyat Listesi Yayınlandı! Cep Yakıyor
Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Peki, güncel fiyat listesine göre araçlar ne kadar başlangıç fiyatına sahip? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesinde en düşük fiyatlı model, 2 milyon 275 bin TL'den başlayan etikete sahip.
- Listede en yüksek fiyata sahip model, Golf R. Bu otomobil, 7 milyon 51 bin TL'den başlayan fiyata müşterilerle buluşturuluyor.
- Güncel sıfır Volkswagen araç fiyatları listesinde 2 milyon TL'nin altında bir otomobil bulunmuyor.
Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesi yayınlandı. Bu liste ile birlikte güncel sıfır araç fiyatları da netlik kazandı. Mevcut modeller arasında T-Cross, Golf, Golf R, Taigo, Golf GTI, Tiguan, Passat ve Tayron bulunuyor. Liste genel olarak ele alındığında ise 2 milyon TL'nin altında bir araç olmadığı görülüyor.
Volkswagen Haziran 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?
|Model
|Başlangıç Fiyatı
|T-Cross
|2 milyon 275 bin TL
|Taigo
|2 milyon 165 bin TL
|Golf
|2 milyon 258 bin TL
|Yeni T-Roc
|2 milyon 755 bin TL
|Tiguan
|3 milyon 402 bin TL
|Passat
|3 miyon 600 bin TL
|Tayron
|3 milyon 667 bin TL
|Golf GTI
|5 milyon 609 bin TL
|Golf R
|7 milyon 51 bin TL
Volkswagen'in Haziran 2026 fiyat listesine göre en düşük fiyatlı model, T-Cross'un 1,0 litre turbo benzinli, 116 beygir gücünde ve manuel vitese sahip modeli oldu. Life donanımı ile gelen bu model, 2 milyon 275 bin TL'ye alıcılarla buluşacak. Öte yandan en pahalı model de Golf R oldu. R donanımla sunulan bu araç 7 milyon 51 bin TL'ye satılacak.
Volkswagen T-Cross'un Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel
|Life
|2 milyon 275 bin TL
|T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG
|Life
|2 milyon 683 bin TL
|T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG
|Style
|2 milyon 842 bin TL
|T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG
|R-Line
|2 milyon 950 bin TL
Volkswagen T-Cross'un temel modeli, manuel vites ve standart donanımla geliyor. Bu model 2 milyon 275 bin TL'den başlayan fiyata satılırken aynı seviyedeki otomatik vitesli araç ise 2 milyon 683 bin TL'ye alıcısını buluyor. Style donanımı 2 milyon 842 bin TL ile müşterilerin karşısına çıkarken R-Line donanım ise 2 milyon 950 bin TL'ye satılıyor.
Volkswagen Taigo'nun Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel
|Life
|2 milyon 165 bin TL
|Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG
|Life
|2 milyon 596 bin TL
|Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG
|Style
|2 milyon 927 bin TL
|Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG
|R-Line
|3 milyon 52 bin TL
|Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG
|Style
|3 milyon 114 bin TL
|Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG
|R-Line
|3 milyon 331 bin TL
Volkswagen Taigo'nun manuel vitesli en temel modeli, 2 milyon 165 bin TL fiyatla müşterilerle buluşuyor. Otomatik vitesli Life donanımı için 2 milyon 596 bin TL fiyat etiketi belirlenirken Style versiyonu 2 milyon 927 bin TL, R-Line donanımında fiyat 3 milyon 52 bin TL'ye çıkıyor. Daha yüksek beygir gücü üreten motora sahip Style ve R-Line'ın başlangıç fiyatı ise sırasıyla 3 milyon 114 bin TL ve 3 milyon 331 bin TL şeklinde.
Volkswagen Golf'un Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel
|Impression
|2 milyon 258 bin TL
|Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG
|Life
|2 milyon 829 bin TL
|Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG
|Style
|3 milyon 191 bin TL
|Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG
|Style
|3 milyon 393 bin TL
|Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG
|R-Line
|3 milyon 618 bin TL
Volkswagen Golf, Impression donanım ve manuel vitesli başlangıç seçeneği ile 2 milyon 258 bin TL'den satışa sunuluyor. Otomatik vitesli seçenekler ise donanıma göre 2 milyon 829 bin TL ile 3 milyon 618 bin TL arasında değişen bir fiyatla müşterilerle buluşuyor.
Volkswagen Golf GTI'ın Haziran 2026 Fiyatı Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG
|GTI
|5 milyon 609 bin TL
Golf GTI, GTI donanımı ile geliyor. Bu modelin fiyatı 5 milyon 609 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Standart Golf modeline kıyasla daha sportif bir model olarak öne çıkan Golf GTI, daha çok performansa yoğunlaşıyor. Güçlü bir motoru bulunan araç hem günlük kullanım hem sportif beklentileri karşılamayı başarıyor.
Volkswagen Golf R'ın Haziran 2026 Fiyatı Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG
|R
|7 milyon 51 bin TL
R donanımı ile beraber gelen Golf R, 328 beygir gücü üreten bir motora sahip. Yol tutuşu ve yüksek performansı ile ön plana çıkan dört çeker model için 7 milyon 51 bin TL fiyat belirlendi. Standart Golf modellerine göre özellikle hızlanma konusunda önde konumlanıyor.
Volkswagen Yeni T-Roc'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Life
|2 milyon 755 bin TL
|Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Style
|3 milyon 312 bin TL
|Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|R-Line
|3 milyon 420 bin TL
Volkswagen Tiguan'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Life
|3 milyon 402 bin TL
|Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Elegance
|4 milyon 374 bin TL
|Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|R-Line
|4 milyon 666 bin TL
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG
|Elegance
|6 milyon 254 bin TL
|Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG
|R-Line
|6 milyon 617 bin TL
Volkswagen Tayron'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Life
|3 milyon 667 bin TL
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG
|Life
|3 milyon 766 bin TL
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|Elegance
|4 milyon 688 bin TL
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG
|Elegance
|4 milyon 794 bin TL
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG
|R-Line
|5 milyon 3 bin TL
|Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG
|R-Line
|5 milyon 104 bin TL
Volkswagen Passat'ın Haziran 2026 Fiyatları Ne Kadar?
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG
|Impression
|3 milyon 600 bin TL
|Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG
|Business
|4 milyon 302 bin TL
|Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG
|Elegance
|4 milyon 775 bin TL
|Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG
|R-Line
|4 milyon 907 bin TL
|Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG
|Elegance
|7 milyon 203 bin TL
|Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG
|R-Line
|7 milyon 244 bin TL
|Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG
|R-Line
|7 milyon 375 bin TL
Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Togg, Tesla'yı Geçti
Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar açıklandı. Peki, Togg T10X ve T10F geçtiğimiz ay kaç adet satıldı? İşte rapora dair ayrıntılar!
Editörün Yorumu
Volkswagen Haziran 2026 fiyat listesindeki modellerin biraz yüksek fiyata sahip olduğunu düşünüyorum. En düşük model, 2 milyon 165 bin TL'den başlıyor ve bunun pek de erişilebilir bir fiyat olduğu söylenemez. Kullanıcıların en çok almak istediği modeller de benzer şekilde biraz yüksek fiyatlı kalıyor. Umuyorum ki yakın zamanda genel olarak sıfır araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanır ve bu modeller daha ulaşılır hâle gelir.