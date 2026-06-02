MacBook Neo'ya Yeni Rakip: İnce ve Hafif Bilgisayar Tanıtıldı

Computex 2026 etkinliğinde monitörden dizüstü bilgisayarına kadar pek çok teknolojik cihaz tanıtılmaya devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında Dell XPS 13 de duyuruldu. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan laptop, bütçe dostu fiyatıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Dell XPS 13'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Renk Gamı: %100 DCI-P3

İşlemci: Temel sürümde Intel Core Series 3 / diğer sürümde ntel Core Ultra Series 3

RAM: Temel sürümde 8 GB / diğer sürümde 32 GB

Depolama: Temel sürümde 256 GB / diğer sürümde 1 TB

Portlar: 2 x USB-C

Klavye: Arkadan aydınlatmalı

Ağırlık: 1 kg

Kalınlık: 12,7 mm

Dell XPS 13'ün Ekran Özellikleri Neler?

13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterlidir. IPS ekranın renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösterdiğnii belirtelim. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Dell XPS 13'ün İşlemcisi Nasıl?

XPS 13'ün işlemci seçenekleri arasında Intel Core Series 3 ve Intel Core Ultra Series 3 yer alıyor. Standart sürümde bulunan Intel Core 5 320, günlük kullanım için ideal bir performans sunuyor. Bu işlemcide Word ve Excel gibi ofis programları sorunsuz kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra internette gezinme ve video izleme gibi aktiviteler kasma sorunu olmadan rahatlıkla yapılabiliyor.

Intel Core Series 3'te iki adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Intel Core Ultra Series 3 ise hem yüksek performans hem de düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. Düşük güç tüketimi, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu güçlü işlemci sayesinde video düzenleme gibi ağrı işler de yapılabiliyor.

Dell XPS 13'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Dizüstü bilgisayarının temel sürümünde iki adet USB-C portu bulunuyor. Laptopta 3,5 mm ses girişi ise yer almıyor. Dizüstü bilgisayarın Intel Core Ultra Series 3 işlemcili sürümünde bu USB-C portlarının yan ısıra Thunderbolt 4 portu da mevcut. Intel Core Series 3 işlemcili sürüm haziran itibarıyla satışa sunulacakken Intel Core Ultra Series 3 işelmcili sürüm ise önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Dell XPS 13 Türkiye'de Satılacak mı?

Dell XPS 13'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Dell markasınn bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Dell XPS 13'ün de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Dell XPS 13'ün Fiyatı Ne Kadar?

Dell XPS 13, öğrenciler için 599 dolar (27.510 TL), diğer kişiler için 699 dolar (32.103 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu temel sürüm, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı öğrenciler için 33 bin TL, diğer kişiler için 38 bin TL civarında olabilir. Bu arada MacBook Neo'nun Türkiye'de öğrencilere 31.999 TL, diğer kişilere ise 37 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Dell XPS 13'ün ince ve hafif olması dikkatimi çekti. Bu sayede dizüstü bilgisayarın gün içinde kolayca taşınabilmesini sağlayacak. Öte yandan günümüzde 256 GB'ın uzun süreli kullanımda yetersiz kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bilgisayarın 1 TB'lık sürümünü tercih etmek daha mantıklı olacaktır. RAM tarafı için de 32 GB daha uygun bir seçenek. Elbette sadece internette gezinmek ve ofis uygulamalarını kullanmak gibi aktiviteler için temel sürümün yeterli gelebileceğini söyleyebilirim.