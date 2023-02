Turtle Rock Studios'tan Back 4 Blood Oyunu İçin Kritik Karar!

Geliştirici Turtle Rock Studios, Back 4 Blood oyunu hakkında oldukça önemli bir karar aldı. Alınan bu karar oyunu oynayan oyuncuları doğrudan etkiliyor. Geliştirici ekip tarafından artık oyuna içerik desteği sunulmayacak. Karara ilişkin detaylar haberimizde.

Back 4 Blood Oyunu İçin İçerik Desteği Sona Erecek

Left 4 Dead serisine benzeyen oyun yapısıyla dikkat çeken Back 4 Blood 2021 yılında piyasaya sürüldü. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen oyun için çok önemli bir karar alındı.

Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği Back 4 Blood'a artık içerik desteği sunulmayacağı belirtildi. Oyun için bu zamana kadar Tunnels of Terror, Children of the Worm ve River of Blood olmak üzere üç farklı genişleme paketi sunulmuştu.

Turtle Rock Studios'un AAA oyunlar yapan bir stüdyo için aslında oldukça küçük olduğu, başka bir projeye başlarken Back 4 blood içeriği üzerinde çalışmaya devam edecek kadar çalışanın olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Back 4 Blood'ın oynanmaya devam edilebileceği ifade edildi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, 4 oyuncuya kadar co-op desteği sunuyor. 77 Metacritic puanı ile dikkat çeken yapımda zombilere karşı mücadele ediyorsunuz.

Back 4 Blood oyunu için alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.