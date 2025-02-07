Back to the Future'ın Yapımcısı, 4. Filmi Bekleyenlere Açık Açık Küfür Etti

Sinemanın en bilindik isimlerinden Back to the Future filmi 1985'te sinemalarda yerini almış, Marty McFly ve Doc Brown'un maceraları tüm zamanların en ikonik bilim kurgu hikayelerinden biri haline gelmişti.

İkinci ve üçüncü filmler ise 1989 ve 1990 yıllarında çekilmiş ve eleştirmenlerden farklı tepkiler almış olsa da, serinin kültürel etkisi yadsınamaz bir hal aldı. Haliyle sinemaseverler dördüncü film için heyecanlanıyor ve her fırsatta yapımcıya bu konuda sorular yöneltiyordu.

Ancak, Back to the Future serisinin yaratıcısı olan Bob Gale, şaşılacak bir şekilde hayranlara dördüncü film beklentileri için küfür etti.

Soruyu Sorduğuna Pişman Etti

Geçtiğimiz günlerde Yahoo ile yaptığı röportaj yapan Bob Gale, "Back to the Future 4 ne zaman gelecek?" sorusuna akıl almaz bir cevap verdi. Serinin devamı için hiçbir planları olmadığını anlatmak için seçtiği cümle ise, "S***r lan!" oldu. Gale, serinin üç filmden oluştuğunu ve mevcut hikaye anlatımının bu üç filmle tamamlandığını ifade etti.

Bob Gale, ayrıca gelecekte Royal Caribbean Cruises için bir sahne uyarlaması yapma planlarından ve Michael J. Fox ile birlikte bir kitap üzerinde çalıştığından bahsetti.

Böylece Back to the Future serisinin ruhu sinemaya ve diğer medya araçlarına yansıyacak ama dördüncü bir film için kimsenin heyecanlanmaması gerekiyor.

Sizce seri başka bir medya formuna mı taşınmalı, yoksa tamamen geçmişte mi bırakılmalı? Bob Gale'in verdiği tepkiyi abartılı buluyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.