SON DAKİKA: YÖK Bahar Dönemi Sınavlarının Tarihini Açıkladı!

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının gerçekleşeceği tarihi açıkladı. İşte detaylar!

SON DAKİKA: YÖK Bahar Dönemi Sınavlarının Tarihini Açıkladı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin bahar döneminde gireceği sınavların tarihiyle ilgili öğrencilerin merakla beklediği kararını açıkladı.

Pek çok üniversite seçim süreciyle birlikte bahar dönemi sınavlarının takvimini açıklarken, YÖK'ten gelecek karar da merak ediliyordu. Seçimin ikinci tura kalması sonrası YÖK'ten beklenen açıklama geldi.

Bahar Dönemi Sınavları 1 Haziran'dan Sonra Başlayacak

SON DAKİKA: YÖK Bahar Dönemi Sınavlarının Tarihini Açıkladı!

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra başlayacak.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada "Üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten Açıklama: Lisans ve Lisansüstü Bursları Artırıldı!
Yaşam

YÖK'ten Açıklama: Lisans ve Lisansüstü Bursları Artırıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere verilen burs miktarlarını 2023 Nisan ayından itibaren farklı oranlarda artırdığını açıkladı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER