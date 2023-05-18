SON DAKİKA: YÖK Bahar Dönemi Sınavlarının Tarihini Açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin bahar döneminde gireceği sınavların tarihiyle ilgili öğrencilerin merakla beklediği kararını açıkladı.

Pek çok üniversite seçim süreciyle birlikte bahar dönemi sınavlarının takvimini açıklarken, YÖK'ten gelecek karar da merak ediliyordu. Seçimin ikinci tura kalması sonrası YÖK'ten beklenen açıklama geldi.

Bahar Dönemi Sınavları 1 Haziran'dan Sonra Başlayacak

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra başlayacak.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada "Üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.