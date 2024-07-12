Bakan Kacır’dan Yeni Yatırım Müjdesi: BYD'nin Ardından İkinci Büyük Anlaşma Yolda!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli otomotiv devi BYD ile yapılan anlaşmanın ardından yeni bir yatırım müjdesi daha verdi.

CNBC-e'deki canlı yayına katılan Bakan Kacır, "Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır Müjdeyi Verdi

Bakan Kacır, BYD ile yapılan anlaşmanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de. Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk."

Bakan Kacır, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için atılan adımları ise "Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz." ifadeleriyle özetledi.

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