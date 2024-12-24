Bakan Uraloğlu: "Halk Yavaş İnternet İstediği İçin Altyapıyı Yükselmemize Gerek Yok"

Türkiye'deki internet kullanıcılarının, internet altyapısının yetersiz olmasından ötürü şikayet etmesine karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan enteresan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin altyapısının yüksek internet hızı hizmeti vermeye elverişli olmasına rağmen "kullanıcıların talebi daha düşük hızlı internet olduğundan ötürü" böyle bir yükseltmeye gerek olmadığının altı çizildi.

"Ortalama 80 Megabit Hız Verebiliriz"

Bakan Uraloğlu, internet hızları ve kullanıcı tercihleri arasındaki farkın, abonelerin ihtiyaç ve alışkanlıklarından kaynaklandığını belirterek şu sözleri kullandı:

Türkiye'nin altyapısı güçlü. Ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz. Ancak, vatandaşlarımızın talebi genellikle 35-40 megabit hızında. Bu durum, hem alışkanlıklar hem de kullanım ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.

Vatandaş Tepkili, Starlink Gibi Hizmetler Bekliyor

Kullanıcıların büyük bir kısmı, ünlü milyarder Elon Musk'ın uydu internet projesi Starlink'in Türkiye'ye gelmesi gerektiğini savunuyor. Bu hem internet hızını yetersiz bulmalarından, hem de halihazırda Türkiye'de hizmet veren Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi şirketlerin bir "tekel" haline gelmesinden ve bu sebeple düşük hızlı internet paketlerini fahiş fiyatlara satıyor olduklarını düşünmelerinden ötürü.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin internet altyapısı konusunda önemli yatırımlar yapıldığını, fiber internet ağı genişletilirken, hız ve kalite standartlarının da yükseltilmesinin de genel hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşük internet hızı bir arz-talep meselesi mi? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz!