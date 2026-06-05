Discord'un Türkiye'deki Erişim Engeli Kalkıyor! Bakan Uraloğlu Duyurdu

Türkiye'de 2024 yılında bazı popüler platformlara erişim engeli getirilmişti. Bunların arasında Roblox ve Discord gibi platformlar da bulunuyor. Şimdiye kadar ülke genelinde erişime kapalı olan bu platformlar arasındaki Discord ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un yeniden erişime açılacağının bilgisini paylaştı.

Discord'un Türkiye'deki Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un ne zaman açılacağı ile ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıran net bir tarih paylaşmadı ancak Discord'un Türkiye'nin şirketten karşılamasını beklediği kriterleri yerine getirdiğini, ilgili bakanlıklarla görüşüdülüğünü ve platformun "bir süre sonra" yeniden açılacağını belirtti.

Discord Türkiye'de Neden Yasaklanmıştı?

Hatırlayacak olursanız 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Discord'a erişim engeli getirilmişti. Bunun arkasındaki sebeplerin ise çocuklara uygunsuz davranışların sergilenmesi, onlar için uygun olmayan içeriklerin paylaşılması olduğu ileri sürülmüştü. Kısacası çocuklar için güvenli olmayan bir platform olduğuna karar verilmişti.

Discord'un Erişime Açılmasına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Türkiye genelinde Discord'un yeniden erişime açılmasını isteyen çok sayıda kullanıcı bulunuyor. Bunun arkasında ise aslında sadece bir tane değil, birçok sebep bulunuyor. Her ne kadar erişim engelinin arkasında haklı gerekçeler olsa da bu platform yalnızca çocuklar tarafından kullanılmıyor. Özellikle işletmeler tarafından da iletişim kurmak için aktif bir kullanım söz konusu.

Discord, diğer birçok rakip uygulamaya kıyasla daha düşük gecikmeli iletişim kurma imkânı sağlıyor. Ayrıca ekran paylaşımı ve görüntülü görüşmeler de oldukça kaliteli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Altyapı konusuna oldukça önemli veren şirket, işletmelerin beklentilerini gerçekten karşılayan özellik yelpazesi sunuyor.

Bu uygulama üzerinden iletişim kuran ekipler, işleri kesintiye uğramadan istediği an irtibata geçerek çalışmalarını oldukça kısa sürede tamamlayabiliyor. Bu uygulama olmadığında ise tüm bu avantajlardan mahrum kalınıyor. Dolayısıyla özellikle Discord'u iş amaçlı kullananlar tarafından Discord'un erişim engelinin kalkmasına çok fazla ihtiyaç duyuluyor.

Editörün Yorumu

Discord'u erişim engelinden önce çok aktif şekilde kullanan birisi olarak ben de platforma yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasını isteyen kişilerdenim. Dolayısıyla platforma uygulanan erişim engelinin kaldırılacağının açıklanması, bana göre oldukça önemli bir gelişme. Bu platformu Türkiye'de özellikle ekip içi iletişim amacıyla kullanan birçok insan bulunuyor. O kişiler de erişim engeli kaldırıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde iletişim kurmaya başlama imkânı elde edeceklerdir.